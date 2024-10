Bigg Boss 18 Eviction: बीच हफ्ते में बिग बॉस के घर से बाहर हुई ये एक्ट्रेस, एक्सपायरी सून ने बिगाड़ा खेल

Bigg Boss 18 Eviction: बिग बॉस 18 के लेटेस्ट एपिसोड ने दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखा और साथ ही कई बेहतरीन ड्रामा और अप्रत्याशित ट्विस्ट भी देखने को मिले. बुधवार के एपिसोड में बिग बॉस ने गेम चेंजिंग ‘एक्सपायरी सून' टैग पेश किया. कंटेस्टेंट सारा अरफीन खान को सबसे पहले यह टैग मिला, जिससे उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर घर से बाहर होने का खतरा है. एक और ट्विस्ट में, बिग बॉस ने घरवालों को एक टास्क दिया, जिसमें उन्हें शो में उनके योगदान के आधार पर खुद को और एक-दूसरे को रैंक करना था. अंतिम फैसला अविनाश और सारा अरफीन खान पर छोड़ दिया गया, जिन्होंने रैंकिंग बनाई:

रजत दलाल

विवियन डीसेना

शिल्पा शिरोडकर

सारा अरफीन खान

ईशा सिंह

🚨 BREAKING! Muskan Bamne is EVICTED from the Bigg Boss 18 house due to the ‘Expiry soon' tag. After Sara and Tajinder, she was the last contestant holding the tag, leading to her eviction. #BiggBoss18