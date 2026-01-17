विज्ञापन

एक पॉडकास्ट में तारक मेहता की एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता बबिता जी ने प्यार, ब्रेकअप और शादी जैसे मुद्दों पर बात की. जब उनसे पूछा गया कि वह शादी कब करेंगी? इस पर एक्ट्रेस ने चौंकाने वाला जवाब दिया.

38 की उम्र में शादी करेंगी तारक मेहता की बबीता जी, विदेशी लड़का बनेगा दूल्हा, बोलीं- मेरा पति...
शादी करने जा रहीं मुनमुन दत्ता, बताया क्या है मैरिज प्लान्स
नई दिल्ली:

टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आप देखते ही होंगे. इसका एक-एक किरदार दर्शकों को खूब पसंद भी है. इसमें हंसी मजाक, मस्ती और मीठी नोकझोंक सब देखने को मिलती है, लेकिन इस शो की सबसे खूबसूरत चीज जेठालाल का बबीता जी को छेड़ना तो सबसे ज्यादा मजेदार है. अब बबीता जी को लेकर खबर आ रही है कि वह बहुत जल्द दुल्हन बनने वाली हैं. शो में बबीता जी का रोल एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता करती हैं, जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ीं कई बातें शेयर की हैं. मुनमुन दत्ता को लेकर कई बार कई तरह की अफवाहें सामने आती रही हैं, लेकिन वह ज्यादातर चुप रहना पसंद करती हैं. इस बार उन्होंने अपनी शादी की खबर को लेकर चुप्पी तोड़ी है.

बबीता जी करने जा रहीं शादी?

एक पॉडकास्ट में मुनमुन दत्ता ने प्यार, ब्रेकअप और शादी जैसे मुद्दों पर बात की. जब उनसे पूछा गया कि वह शादी कब करेंगी? इस पर एक्ट्रेस ने चुप ना रहते हुए आखिरकार अपने दिल की बात कह डाली. उन्होंने कहा, 'इस पर मेरा स्टैंड क्लियर नहीं है कि मैं शादी करूंगी भी या नहीं. अगर मेरी किस्मत में शादी लिखी होगी, तो वह होकर रहेगी. लेकिन मैं शादी के पीछे भागने वाली लड़की नहीं हूं'.

एक्ट्रेस आगे कहती हैं, 'मेरा कभी भी यह सपना नहीं रहा कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए या फिर मेरी शादी ऐसे शख्स से होनी चाहिए'. जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि आपको किस तरह के लड़के पसंद है? तो इस पर भी उन्होंने अपने मन की बात बताई. उन्होंने बताया, 'मुझे वो लड़के पसंद है, जो गुड लुकिंग हो, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो. समझदार और पैसा भी हो, मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूं, इसलिए एक लड़के में यह सारी क्वालिटी होनी चाहिए'.

कोरियन स्टार्स पर आया एक्ट्रेस का दिल?

मुनमुन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें आज कल कोरियन एक्टर्स बहुत पसंद आ रहे हैं. एक्ट्रेस ने विदेशी लोगों के साथ शादी के सवाल पर कहा, 'फॉरेनर के साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी है. उनकी पैदाइश कहीं ओर होती है, रहते कहीं ओर हैं. इसलिए उनकी सोच बहुत डेवलप होती है. ऐसे लोग महिलाओं से बहुत प्यार से पेश आते हैं. तकरीबन महिलाएं मेरी इस बात से सहमत हो सकती हैं'.

बता दें, मुनमुन दत्ता अभी 38 साल की हैं. वह साल 2004 से अभिनय की दुनिया में एक्टिव हैं. सबसे पहले उन्हें टीवी शो हम सब बाराती में देखा गया था. इसके चार साल बाद 2008 में वह तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से जुड़ीं और आज तक इसमें काम कर रही हैं. साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म हॉलीडे में भी वह दिखी थीं.

