विज्ञापन

तारक मेहता के टप्पू की 10 साल बड़ी बबीता जी से हुई थी सगाई? भव्य गांधी ने बोले- मेरी मां और मुझे...

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू का किरदार निभा चुके एक्टर भव्य गांधी ने मुनमुन दत्ता से सगाई की खबरों पर रिएक्शन दिया. 

Read Time: 3 mins
Share
तारक मेहता के टप्पू की 10 साल बड़ी बबीता जी से हुई थी सगाई? भव्य गांधी ने बोले- मेरी मां और मुझे...
तारक मेहता फेम भव्य गांधी ने मुनमुन दत्ता से सगाई की खबरों पर दिया रिएक्शन
नई दिल्ली:

पिछले 17 साल से तारक मेहता का उल्टा चश्मा दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. वहीं आज भी लोग शो के एक्टर्स को उनके किरदारों के नाम से जानते हैं. इनमें जेठालाल से लेकर टप्पू का नाम शामिल है. लेकिन पिछले दिनों खबरें आईं कि तारक मेहता की बबीता जी के किरदार में नजर आईं एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने टप्पू का किरदार निभाने वाले एक्टर भव्य गांधी से सगाई कर ली है. दोनों के बीच 10 साल का उम्र का फासला काफी चर्चा में रहा. वहीं दोनों की साथ में कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई, जिसने अफवाहों को और भी ज्यादा हवा दे दी. लेकिन अब भव्य गांधी ने इन खबरों पर रिएक्शन दिया है. 

इसे लेकर भव्य गांधी ने हिंदी रश से बातचीत करते हुए कहा, पहली बात जिस टप्पी के बारे में वह बात कर रहे हैं वह मैं नहीं हूं और अफवाहें बरोदा से थीं तो मेरी मां और मुझे इस बारे में काफी कॉल आए और मैं साफ कहना चाहतूं कि हां. मैंने टप्पू का किरदार निभाया लेकिन मैं वह नहीं हूं. 

ये भी पढ़ें- 'तारक मेहता...' एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने दिया राज अनादकट के साथ सगाई की खबरों पर रिएक्शन, लिखा- अगर में किसी यंग लड़के से शादी...

आगे भव्य ने कहा, एक शख्स ने मेरी मां को फोन किया कि आपके बेटे की सगाई हो रही है, जिसे सुनकर मेरी मां को गुस्सा आ गया. मां ने उसे कहा कि ये क्या बोल रहे हो. आपके पास दिमाग है या नहीं. ये सबकुछ बहुत अचानक हुआ था. यह सिर्फ अफवाह है. पता नहीं ये खबर कहां से फैल गई थी. इतना ही नहीं भव्य गांधी ने बताया कि वह मुनमुन को अपनी दीदी की तरह मानते हैं और उनसे बहुत कुछ उन्होंने सीखी है. 

बता दें, भव्य गांधी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में साल 2008 से काम करना शुरू किया था. इसके बाद साल 2017 में उन्होंने शो को अलविदा कह दिया. इसी के चलते शो में वापसी को लेकर जब उनसे पूछा गया तो एक्टर ने कहा, हां मैं इस शो में वापस जाना चाहूंगा. मुझे अभी भी याद है कि 500 बच्चों ने टप्पू के रोल के लिए ऑडिशन दिया था और मैं उनमें से एक था. मैं खुद को किस्मतवाला मानता हूं कि शो का हिस्सा बना. टप्पू मेरी जिंदगी और एक्टिंग जर्नी का अहम हिस्सा रहेगा. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Munmun Dutta Instagram, Bhavya Gandhi, Munmun Dutta Bhavya Gandhi Engagement, Munmun Dutta Latest Post
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com