मोनालिसा ने 'खींच मेरी फोटो' सॉन्ग पर मचाया धमाल, वायरल हुआ एक्ट्रेस का डांस Video

मोनालिसा ने शेयर किया डांस वीडियो

मोनालिसा (Monalisa) ने अपना ये डांस वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में वो 'खींच मेरी फोटो' सॉन्ग पर जोरदार डांस कर रही हैं. वीडियो में मोनालिसा ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है. वीडियो में उनका लुक भी शानदार लग रहा है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'This Is So Me…. Always Ready To Get Clicked…. And Love Posing….' फैन्स को उनका ये डांस वीडियो खूब पसंद आ रहा है. इस वीडियो पर कुछ ही देर में 43 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

मोनालिसा इन फिल्मों में आई हैं नजर

मोनालिसा के करियर की बात करें तो, भोजपुरी सिनेमा के साथ मोनालिसा 'सरकार राज', 'मनी है तो हनी है', 'गंगा पुत्र' और 'काफिला' जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं. फिलहाल वो टीवी शो 'नमक इस्क का' से में काम कर रही हैं. इससे पहले उन्हें टीवी शो 'डायन' में देखा गया था.