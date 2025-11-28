विज्ञापन

मशहूर टीवी एक्ट्रेस ने छोड़ा टीवी, आमिर-सनी-बॉबी के साथ कर चुकी हैं काम, बोलीं- वापस आने में कोई इंटरेस्ट नहीं

मशहूर टीवी एक्ट्रेस ने छोड़ा टीवी, आमिर-सनी-बॉबी के साथ कर चुकी हैं काम, बोलीं- वापस आने में कोई इंटरेस्ट नहीं
टीवी पर काम नहीं करना चाहतीं मोना सिंह
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस मोना सिंह, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत पॉपुलर टीवी शो 'जस्सी जैसी कोई नहीं' की प्यारी और सीधी-सादी जस्सी से की थी, आज OTT पर दमदार और अलग तरह की भूमिकाएं निभा रही हैं. दो दशक लंबे करियर में मोना काफी आगे बढ़ चुकी हैं और अपने सफर को लेकर बेहद खुश हैं. मोना सिंह ने कहा कि जस्सी से लेकर वेब सीरीज Mistry में पुलिस ऑफिसर का रोल, मेड इन हेवन 2 और The Ba*ds of Bollywood तक का सफर उनके लिए बेहद खास रहा. वह कहती हैं, "मैं मुंबई में किसी को नहीं जानती थी. इसलिए जो भी मिला, वह बोनस जैसा लगता है. मैं हमेशा अपने आपको चैलेंज करना चाहती हूं और OTT पर मुझे कमाल के किरदार मिल रहे हैं. बदलाव को देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी इसका हिस्सा हूं".

OTT ने एक्टर्स और दर्शकों दोनों को आजादी दी है

मोना मानती हैं कि टीवी से डिजिटल प्लेटफॉर्म तक का बदलाव सभी के लिए फायदेमंद है. उनके मुताबिक, "जो कहानियां हम OTT पर देखते हैं, वह टीवी पर कभी नहीं दिखाई जा सकतीं. वहां बहुत सेंसरशिप है. एक्टर के तौर पर टीवी पर जटिल किरदार निभाने का मौका भी नहीं मिलता. OTT ने नई कहानियों के दरवाजे खोल दिए हैं". मोना बताती हैं कि उन्हें OTT का फॉर्मेट बहुत पसंद है क्योंकि एक शो की शूटिंग में सिर्फ तीन महीने लगते हैं. वह कहती हैं, "आपको ब्रेक मिलता है और फिर आप नई ऊर्जा के साथ नए किरदार में उतरते हैं. टीवी पर तो पागल करने वाली टाइमलाइन होती है. जब मैं टीवी करती थी, तब शो हफ्ते में 4 दिन आते थे, अब तो 7 दिन आते हैं. मैं सोचती हूं कि एक्टर्स अपनी पर्सनल लाइफ कैसे संभालते होंगे".

'मैंने टीवी को सम्मान के साथ अलविदा कह दिया है'

मोना सिंह साफ कहती हैं कि अब वह टीवी पर वापसी नहीं करना चाहतीं. उन्होंने कहा, "टीवी पर मेरे लिए अब कुछ नया नहीं है. मैंने वहां सब कर लिया- डेली सोप, रियलिटी शो, होस्टिंग. इसलिए मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया. यह आसान नहीं था, लेकिन इंतजार किया और अब अच्छे रोल मिल रहे हैं. अगले साल मेरी तीन फिल्में भी आ रही हैं. फिल्मों और OTT दोनों को संभालकर मैं खुश हूं". आपको बता दें कि मोना को आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा और थ्री इडियट्स में देखा गया है और अब जल्द ही उन्हें बॉर्डर 2 में देखा जाएगा.

