मास्टर शेफ में आई ब्लाइंड महिला की कहानी कर देगी इमोशनल, बोली- मैं खाना नहीं बनाती तो मुझे घर से निकाल देते!

टीवी का बहुप्रतीक्षित शो 'मास्टर शेफ इंडिया' आते ही दर्शकों के दिलों पर छा गया है, क्योंकि शो में ऐसी हुनरबाज जोड़ियों को देखा जा रहा है जो शारीरिक कमियों के बावजूद स्वादिष्ट खाना बना रही हैं. अब शो में एक ऐसी जोड़ी को देखा गया जिसमें से एक महिला नेत्रहीन है, लेकिन उसके खाने का स्वाद जजों की जुबान पर बस गया है. शो का नया प्रोमो दर्शकों को भावुक कर रहा है.

सोनी टीवी ने 'मास्टर शेफ इंडिया' का नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें एक नेत्रहीन महिला को देखा जा रहा है. उनके साथ एक जोड़ीदार भी मौजूद है, लेकिन कुकिंग का काम वे खुद करती हैं. उन्होंने शो में जज रणवीर बरार के पूछने पर बताया कि आंखों की रोशनी चले जाने के बाद वे अगर कुकिंग छोड़ देतीं तो उस घर में नहीं होतीं. महिला ने बताया कि वे अकेले सभी घरवालों का खाना बनाती हैं और बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन किचन को इस तरह से मैनेज किया है कि मुझे पता है कि कौन सी चीज कहां रखी है.

उन्होंने आगे बताया कि घर का कोई सदस्य थोड़ी भी फेरबदल करता है, तो बहुत मुश्किल आती है. नेत्रहीन कंटेस्टेंट की कहानी सुनकर कुणाल कपूर, रणवीर बरार और विकास खन्ना तीनों इमोशनल नजर आते हैं और उनके द्वारा बनाए खाने की तारीफ करते हैं. रणवीर कहते हैं कि वे अब मास्टर शेफ की किचन में उन्हें खाना बनाते देखना चाहते हैं.

यह पहली बार नहीं है जब शो में शारीरिक रूप से असक्षम लोगों ने अपनी हिम्मत और हुनर से फैंस का दिल जीता हो. इससे पहले मनीषा नाम की कंटेस्टेंट ने भी जजों को रुला दिया था. मनीषा सेकेंडरी पार्किंसनिज्म रोग से पीड़ित थीं और अपने शरीर की कंपन पर काबू नहीं कर पाती थीं, लेकिन जैसे ही चाकू पकड़ती थीं, उनकी कंपन खुद-बा-खुद कम हो जाती थी. मनीषा का मानना था कि कुकिंग उनके लिए थेरेपी है. मनीषा 14 साल की उम्र में कोमा में चली गई थीं और दवाओं के ओवरडोज की वजह से वे सेकेंडरी पार्किंसनिज्म से पीड़ित हो गईं.