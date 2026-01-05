विज्ञापन

जय भानुशाली से तलाक के बाद क्या कर रही हैं माही विज? शेयर किया पहला पोस्ट

तलाक के बाद माही विज ने अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत पर ध्यान देने की बात कही है. उन्होंने अपनी बॉडी पर काम करने और खुद का बेहतर वर्जन बनने का फैसला किया है.

तलक के बाद माही विज कर रही हैं ये काम
नई दिल्ली:

मशहूर टीवी एक्टर जय भानुशाली और माही विज ने कथित तौर पर अलग होने का फैसला कर लिया है, जिससे उनके फैंस का दिल टूट गया है. कपल ने 14 साल की शादी के बाद तलाक की घोषणा की है. इससे पहले, अक्टूबर 2025 में हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जुलाई और अगस्त 2025 के बीच तलाक के कागजात 'साइन और फाइनल' हो गए थे. अलग होने की घोषणा के बाद माही ने कुछ कोट्स शेयर किए, जिनके बारे में अनुमान लगाया जा रहा था कि वे जय पर अप्रत्यक्ष कटाक्ष थे. हालांकि, माही ने इन अफवाहों का खंडन किया.

तलाक के बाद माही विज ने अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत पर ध्यान देने की बात कही है. उन्होंने अपनी बॉडी पर काम करने और खुद का बेहतर वर्जन बनने का फैसला किया है. अपने पूर्व पति जय भानुशाली से अलग होने के संभावित कारणों के बीच माही जिम गईं. 5 जनवरी, 2026 को उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने बूमरैंग्स पोस्ट किए, जिसमें वह ब्लैक को-ऑर्ड जिम वियर में फिट और फाइन दिख रही थीं. मिरर सेल्फी में माही बिना किसी मेकअप के भी हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थीं.

हाल ही में एक्ट्रेस माही विज ने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसे उनके पति से जोड़ कर देखा जा रहा था. इस पर एक्ट्रेस ने मीडिया और ऑनलाइन पेजों पर अपनी नाराजगी जाहिर की. पोस्ट को अपने पूर्व पति जय भानुशाली पर हमले के रूप में गलत तरीके से पेश करने के लिए उन्होंने फटकार लगाई. माही ने साफ किया कि उनकी स्टोरीज, अच्छा इंसान और खूबसूरत आत्माओं के बारे में थी. ये उनके व्यक्तिगत विचार थे और जय के लिए यह नहीं था.

माही विज और जय भानुशाली का तलाक

4 जनवरी, 2026 को माही विज और जय भानुशाली ने एक संयुक्त सोशल मीडिया बयान के जरिए आधिकारिक तौर पर अपने तलाक की घोषणा की, जिसके बाद उनकी 14 साल की शादी खत्म हो गई. कपल्स ने बताया कि उन्होंने अलग होने का फैसला किया है, लेकिन वे एक-दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि "इस कहानी में कोई विलेन नहीं है" और यह फैसला आपसी सहमति से लिया गया है. दोनों एक्टर्स ने कहा कि उनके तीन बच्चे, तारा (बायोलॉजिकल बेटी), खुशी और राजवीर (गोद लिए हुए बच्चे), उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेंगे. वे अपने बच्चों के लिए "सबसे अच्छे माता-पिता" और "सबसे अच्छे दोस्त" बनने के लिए कमिटेड हैं.

