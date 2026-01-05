जय भानुशाली के कितने बच्चे हैं? माही विज से टूटा 14 साल का रिश्ता तो लोग पूछने लगे बच्चों का क्या होगा?

छोटे पर्दे के पॉपुलर एक्टर जय भानुशाली और माही विज तलाक ले रहे हैं. 14 साल तक साथ रहने के बाद अब इन दोनों ने अलग होने का फैसला किया. ये खबर इनके करीबियों के साथ साथ फैन्स के लिए भी चौंकाने वाली रही. हर कोई यह जानकर हैरान था कि कभी सोशल मीडिया पर छाया रहने वाला ये कपल आज अलग हो रहा है. लेकिन खबर पक्की है क्योंकि जय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तलाक से जुड़ी एक पोस्ट कर इस खबर को ऑफीशियली अनाउंस कर दिया है.

जय भानुशाली और माही विज के कितने बच्चे हैं?

जय भानुशाली और माही विज के तलाक की खबरें आने के बाद इंटरनेट पर उनके बच्चों से जुड़े सवाल ट्रेंड करने लगे. बता दें कि जय भानुशाली और माही विज के तीन बच्चे हैं. उनकी लव स्टोरी की शुरुआत साल 2009 में हुई थी. दोनों की पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई. पहली बार एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले. फिर एक साल बाद एक नाइट क्लब में दोबारा मुलाकात हुई. इस बार इनकी दोस्ती गहरी हुई. जय ने एक बार बताया था कि माही उनकी पहली गर्लफ्रेंड थीं. जय ने 31 दिसंबर 2009 को माही को प्रपोज किया था. साल 2017 में वे दो बच्चों राजवीर और खुशी के फॉस्टर पेरेंट बने. साल 2021 में माही ने साफ किया था कि उन्होंने कभी बच्चों को कानूनी तौर पर गोद नहीं लिया था. वे उनके केयर टेकर के बच्चे हैं.

साल 2019 में जय और माही की बेटी तारा का जन्म हुआ. दोनों अक्सर अपने बच्चों के साथ तस्वीरें शेयर किया करते थे. माही हमेशा राजवीर, खुशी और तारा के साथ अपने वीडियो शेयर करती थीं. 25 अगस्त 2025 को भी उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके साथ उन्होंने लिखा था, “मेरे बच्चे ही मेरी ताकत हैं, मेरी सबसे बड़ी खुशी हैं. तुम्हें बढ़ते और खिलते देखना मेरे जीवन का सबसे अनमोल सुख है. मां बनने का सौभाग्य देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद.