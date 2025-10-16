विज्ञापन

पंकज धीर 300 रुपये महीने की सैलरी पर करते थे काम, महाभारत के कर्ण को टीवी पर कर दिया था अमर

300 रुपये महीने की सैलरी से शुरू किया था करियर
नई दिल्ली:

‘महाभारत' के कर्ण के रूप में लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले एक्टर पंकज धीर अब इस दुनिया में नहीं रहे. 15 अक्टूबर 2025 को कैंसर से जूझने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है. कई सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, वहीं भीष्म पितामह का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने उन्हें याद करते हुए एक भावुक वीडियो शेयर किया और उनके संघर्षों का जिक्र किया. मुकेश खन्ना ने बताया कि पंकज धीर का फिल्मी सफर बेहद साधारण शुरुआत से हुआ था. 

उन्होंने खुलासा किया कि पंकज ने अपने करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर की थी, वो भी सिर्फ 300 रुपये महीने की सैलरी पर. मुकेश ने कहा, “पंकज धीर ने मेरी पहली फिल्म ‘रूही' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था. उस वक्त उन्हें सिर्फ 300 रुपये मिलते थे. वो बहुत ईमानदारी और जोश के साथ काम करते थे. उनका बोलने का तरीका और स्टाइल भी बड़ा असरदार था.”

मुकेश ने आगे बताया कि भले ही पंकज धीर का परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा था, लेकिन उन्हें खुद बहुत संघर्ष करना पड़ा. “उनके पिता का भी फिल्म इंडस्ट्री से संबंध था, लेकिन पंकज ने अपने दम पर पहचान बनाई. उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और कभी हार नहीं मानी.”

पंकज धीर ने 1980 और 90 के दशक में टीवी और फिल्मों दोनों में शानदार काम किया. बी.आर. चोपड़ा के ‘महाभारत' में कर्ण का किरदार उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना. इस रोल ने उन्हें हर घर में मशहूर कर दिया. इसके बाद उन्होंने ‘चंद्रकांता', ‘युग', और कई सुपरहिट टीवी शोज़ में काम किया. वहीं फिल्मों में उन्होंने अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान जैसे सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की.

मुकेश खन्ना ने कहा, “पंकज धीर न सिर्फ एक उम्दा एक्टर थे, बल्कि एक सच्चे इंसान भी थे. उनका जाना मेरे लिए निजी नुकसान जैसा है.” उनकी ये बातें पंकज धीर के उस संघर्ष और समर्पण को बयां करती हैं, जिसने उन्हें एक साधारण सहायक निर्देशक से ‘महाभारत' के ‘कर्ण' तक पहुंचाया.

