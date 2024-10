बॉलीवुड एक्टर ने बिग बॉस से लगाई गुहार, बोले- इन दो बेवकूफों को निकालो शो से...

Bigg Boss 18 Update: सलमान खान का शो बिग बॉस 18 इन दिनों काफी सुर्खियों में चल रहा है. शो में कई कंटेस्टेंट्स अपने खेल और रणनीति से खूब चर्चा बटोर रहे हैं. वहीं बिग बॉस 18 को देखने वाले दर्शक शो के लेकर अपनी राय भी देते रहते हैं. अब बॉलीवुड के एक एक्टर ने बिग बॉस 18 से दो कंटेस्टेंट्स को शो ने निकालने की गुहार लगाई है. यह दो कंटेस्टेंट्स आफरीन खान और सारा हैं. इन दोनों को बिग बॉस 18 के घर से निकलाने की गुहार बॉलीवुड एक्टर केआरके (कमाल आर खान) ने लगाई है.

केआरके बॉलीवुड के उन कलाकारों में से एक हैं, जो फिल्मों से लेकर बिग बॉस पर अपनी राय देते रहते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बिग बॉस 18 मेकर्स से अपील की है कि वह इस शो से अफरीन खान और उनकी पत्नी सारा को निकाल दें. केआरके ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, प्रिय बिग बॉस 18 कृपया इन दो बेवकूफों आफरीन खान और सारा को घर से बाहर निकालो. वे दोनों मानसिक रूप से परेशान लोग हैं. मैं उन्हें एक मिनट के लिए भी नहीं देख सकता. केवल ऋतिक रोशन ही उन्हें माइंड कोच के रूप में रख सकते हैं.'

Dear #Biggboss18 pls throw out these 2 fools Afreen Khan and Sara out of the house. They both are mentally disturbed people. I can't bear to see them even for a minute. Only @iHrithik can keep them as a mind coach.