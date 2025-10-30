विज्ञापन

आप मेरे पिता थे...पंकज धीर के निधन के बाद भावुक हुईं बहू कृतिका सेंगर, शेयर की यादें

पंकज धीर का जाना पूरे परिवार के लिए बड़ा सदमा है. इससे पहले कृतिका के पति और पंकज धीर के बेटे निकितिन ने भी उनके निधन पर भावुक पोस्ट लिखा था.

ससुर पंकज धीर को याद कर भावुक हुईं कृतिका
नई दिल्ली:

'रानी लक्ष्मीबाई-एक वीर स्त्री" टीवी सीरियल से प्रसिद्धि हासिल करने वाली टीवी एक्ट्रेस कृतिका सेंगर छोटे पर्दे का जाना-माना चेहरा है. बीते दिन एक्ट्रेस और उनके परिवार के लिए सबसे भारी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ससुर पंकज धीर को खो दिया. वरिष्ठ अभिनेता पंकज धीर का निधन 15 अक्टूबर को हुआ था और वे कैंसर से लड़ रहे थे.

अब 15 दिन बाद कृतिका सेंगर ने पकंज धीर को लेकर इमोशनल पोस्ट लिखा है और उन्हें सिर्फ ससुर नहीं बल्कि अपना पिता, दोस्त और सेफ प्लेस कहा है. उन्होंने पकंज धीर की फोटो शेयर कर लिखा, "आपको ससुराल शब्द कभी पसंद नहीं था, आप हमेशा कहते थे, "वो मेरी बेटी है,' और मेरे साथ भी आपका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था. आप अक्सर अपनी आंखों में उस जानी-पहचानी चमक के साथ पूछते थे, 'दुनिया की सबसे अच्छी लड़की कौन है?" और मैं मुस्कुराकर कहती थी, 'मैं'.

उन्होंने आगे लिखा, "मुझे हमेशा 'आई लव यू, पापा' कहने में शर्म आती थी, लेकिन आप तब तक नहीं रुकते थे जब तक मैं सहजता से न कह दूं...आप सिर्फ मेरे ससुर नहीं थे, मेरे पिता, मेरे दोस्त, मेरा सेफ प्लेस थे. हम घंटों हर चीज और बिना किसी बात के बातें करते थे, और अब आपके बिना यह खामोशी बहुत भारी लगती है."

पंकज धीर का जाना पूरे परिवार के लिए बड़ा सदमा है. इससे पहले कृतिका के पति और पंकज धीर के बेटे निकितिन ने भी उनके निधन पर भावुक पोस्ट लिखा था. निकितिन का कहना था कि वे अपने पिता पर पहले से और अधिक गर्व करते हैं. उन्होंने कहा था कि जितना प्यार लोगों ने उन्हें दिया है, उससे वे एक बेटे के तौर पर गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके निधन ने परिवार को तोड़कर रख दिया है.

बता दें कि पंकज धीर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे. एक बार तो एक्टर ने कैंसर को हराकर खुद को स्वस्थ कर लिया था, लेकिन दोबारा बीमारी की चपेट में आने के बाद रिकवर करना मुश्किल हो गया. उनका जाना टीवी और बॉलीवुड जगत दोनों के लिए बड़ी क्षति है. उन्होंने महाभारत के पात्र कर्ण को अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया था.

