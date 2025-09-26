भोजपुरी सुपरस्टार नहीं, ये है राइज एंड फॉल का सबसे रईस कंटेस्टेंट, नेट वर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश

बिग बॉस की तर्ज पर शुरू हुआ शो राईज एंड फॉल ओटीटी पर जमकर धमाल मचा रहा है. इस शो में कई बड़े चेहरे या यूं कहें कि चर्चित चेहरे नजर आ रहे हैं. क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा शो का हिस्सा हैं तो भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी शो में नजर आए. इतने चेहरों को देखकर आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि इन चेहरों में ऐसा कौन है, जो सबसे ज्यादा रिच है. अर्जुन बिजलानी, कुब्रा सैत जैसे चेहरों के बीच सबसे रईस कौन है, ये जानकर शायद आप हैरान रह जाएं.

ये हैं सबसे रिच कंटेस्टेंट

इस शो में टीवी, फिल्म और सोशल मीडिया के सितारों के बीच एक चेहरा और है. ये चेहरा हैं कीकू शारदा, जो बतौर कॉमेडियन अपनी बेहद शानदार इमेज बना चुके हैं. इन सारे कंटेस्टेंट के बीच कीकू शारदा सबसे ज्यादा रईस कंटेस्टेंट हैं. आप कॉमेडी शो देखने के शौकीन हैं तो कीकू शारदा के नाम से अनजान नहीं हो सकते. कीकू शारदा ने वैसे तो कई कॉमेडी शोज में काम किया है, लेकिन उनकी असल पहचान बनी द कपिल शर्मा शो से. कपिल का शो हर प्लेटफार्म पर जितनी बार आया कीकू शारदा उतनी बार नए-नए किरदार में नजर आए और दर्शकों के बीच छा गए.

इतनी है नेटवर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कीकू शारदा की नेटवर्थ 33 से 40 करोड़ रुपए. के बीच है, जो उन्होंने कपिल शर्मा शो के अलावा अलग शोज के जरिए कमाई है. वो कपिल के शो के अलावा एफआईआर जैसे कुछ कॉमेडी शोज में भी नजर आ चुके हैं. इसके अलावा वो अपनी फैमिली का पुराना बिजनेस भी संभालते हैं. राइज एंड फॉल शो में भी वो दर्शकों को अपने अलग अलग पहलुओं से वाकिफ करवा रहे हैं. वो कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन शो में उनका इमोशनल रूप भी दिखाई दे रहा है.