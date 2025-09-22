'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के पहले एपिसोड में पहुंचेंगे 'दो खान', सुनाएंगे पर्सनल लाइफ से जुड़े किस्से 

अभिनेत्री काजोल और ट्विंकल खन्ना के नए चैट शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का पहला एपिसोड गुरुवार को रिलीज होगा. बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और आमिर खान उनके टॉक शो प्रीमियर एपिसोड के गेस्ट होंगे. यहां दोनों स्टार्स अपनी कुछ पुरानी यादें शेयर करते दिखाई देंगे. शो के पहले मेहमान के रूप में सलमान और आमिर खान के आने की जानकारी देते हुए मेकर्स ने इसका एक पोस्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जारी किया है. इस पोस्टर में दोनों खान, होस्ट काजोल और ट्विंकल के साथ दिखाई दे रहे हैं. मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, "इस गुरुवार को दो स्टार्स एक साथ आ रहे हैं, इसलिए हम अपना कैलेंडर खाली कर रहे हैं. नया टॉक शो 25 सितंबर को स्ट्रीम होगा."

मेकर्स ने जो पोस्टर शेयर किया है उसमें आमिर और सलमान एक बाइक पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि काजोल और ट्विंकल उससे जुड़ी रस्सी खींचती दिख रही हैं. बताया जा रहा है कि पहले एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान अपनी पहली फिल्म 'अंदाज अपना-अपना' और अपनी दोस्ती पर बातें करते दिखाई देंगे. फिल्मी दुनिया के कुछ मजेदार किस्से साझा करने के साथ ही सलमान खान और आमिर खान कुछ मजेदार गेम्स भी खेलते नजर आएंगे. इसकी झलक हम शो के ट्रेलर में देख चुके हैं. शो की गेस्ट लिस्ट में अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, वरुण धवन, करण जौहर, कृति सेनन, मनोहर कौशल, गोविंदा और कई बड़े बॉलीवुड सितारे शामिल हैं.हर गुरुवार को इसका एक नया एपिसोड जारी होगा.

इस शो के साथ काजोल पहली बार कोई शो को होस्ट करती दिखाई देंगी. इस बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने एक इंटरव्यू में कहा था, "ट्विंकल और मेरी पुरानी दोस्ती है और जब भी हम बातें करते हैं तो माहौल बहुत ही मजेदार होता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते. असल में इस टॉक शो का आइडिया यहीं से आया. हमने पारंपरिक टॉक-शो के फॉर्मेट को पूरी तरह बदल दिया है. यह शो बेबाक और बिना किसी बदलाव के हंसी और सच्ची बातचीत से भरपूर है. हमें उम्मीद है कि हर पीढ़ी के दर्शक इससे जुड़ेंगे और इसका आनंद लेंगे."