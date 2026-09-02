KBC 18 में समुद्री ऊदबिलाव को लेकर पूछा गया 12 लाख का सवाल, चूक गई स्कूल की प्रिंसिपल, गलत जवाब और घर लेकर गईं 5 लाख

Kaun Banega Crorepati 18: अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के 31 अगस्त के एपिसोड में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की पद्मिनी राय हॉट सीट पर बैठीं. एक स्कूल प्रिंसिपल, पद्मिनी ने शो में अच्छा परफॉर्म किया और 12.5 लाख रुपये के सवाल तक पहुंचीं लेकिन एक गलत जवाब देकर गेम में ऐसा लुढ़की कि सीधे पांच लाख रुपये पर पहुंची और इस पर खेल खत्म हो गया. पद्मिनी ने खेल की शुरुआत दो लाइफलाइन 'ऑडियंस पोल' और 'संकेत सूचक' के साथ की. अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में भी बताया और जैसे-जैसे वे प्राइज मनी के अगले लेवल पर बढ़ती गईं, उन्होंने आत्मविश्वास के साथ सवालों का सामना किया. पद्मिनी ने 20,000 रुपये के सवाल के लिए 'ऑडियंस पोल' लाइफलाइन का इस्तेमाल किया. इसके बाद उन्होंने खेल जारी रखा और 25,000 रुपये के सवाल का सही जवाब दिया.

उनका अगला पड़ाव 'महासवाल' था. इसका सही जवाब देने के बाद उन्होंने 'महाफ्लिप' लाइफलाइन अनलॉक की जो कंटेस्टेंट को एक सवाल को दूसरे सवाल से बदलने की सुविधा देती है. जब पद्मिनी 5 लाख रुपये वाले 10वें सवाल पर पहुंचीं तो उन्होंने 'महाफ्लिप' का इस्तेमाल करने और सवाल बदलने का फैसला किया.

बाद में वे 'सुपर संदूक' राउंड में पहुंचीं जहां कंटेस्टेंट को 90 सेकंड में 10 सवालों के जवाब देने होते हैं. जो लोग पांच से ज्यादा सवालों के सही जवाब देते हैं वे या तो जीती हुई रकम ले सकते हैं या '50:50' लाइफलाइन चुन सकते हैं. पद्मिनी ने सात सवालों के सही जवाब दिए और इस राउंड में 70,000 रुपये जीते. उन्होंने पैसे लेने के बजाय '50:50' लाइफलाइन चुनी, जिससे उन्हें बाद के सवालों के लिए एक और विकल्प मिल गया.

7.5 लाख रुपये तक पहुंचीं पद्मिनी राय

11वां सवाल 7.5 लाख रुपये का था और पद्मिनी ने इसका सही जवाब देने और 7.5 लाख रुपये का पड़ाव पार करने से पहले अपनी बची हुई दोनों लाइफलाइन 'संकेत सूचक' और '50:50' का इस्तेमाल किया. इसके बाद आया 12वां सवाल जिसने पद्मिनी का खेल चौपट कर दिया. अगला सवाल 12.5 लाख रुपये का था और यह उनकी KBC 18 के सफर का आखिरी चैलेंज साबित हुआ. 5 लाख रुपये का सेफ्टी लेवल होने के चलते पद्मिनी ने 5 लाख रुपये के साथ अपना गेम खत्म किया. 12.5 लाख रुपये का वह सवाल जिसने पद्मिनी का सफर खत्म कर दिया सवाल था: किस जीव के शरीर पर सभी स्तनधारियों (mammals) में सबसे घने बाल होते हैं, जिसमें प्रति वर्ग इंच लगभग 10 लाख बाल होते हैं?

ऑप्शन थे:

A. ग्रिजली भालू

B. नॉर्थ अमेरिकन बीवर

C. पोलर बियर (ध्रुवीय भालू)

D. सी ऑटर (समुद्री ऊदबिलाव)

पद्मिनी ने ऑप्शन C यानी पोलर बियर चुना, जो कि गलत था. इसका सही जवाब D यानी कि सी ऑटर (समुद्री ऊदबिलाव) था.

सी ऑटर के शरीर पर बहुत घने बाल होते हैं. उनके शरीर के कुछ हिस्सों में प्रति वर्ग इंच दस लाख से भी ज्यादा बाल होते हैं. उनके शरीर के बालों की यह परत बहुत जरूरी है क्योंकि सील और कई दूसरे समुद्री स्तनधारियों के उलट, सी ऑटर के शरीर पर ठंड से बचाने के लिए चर्बी (blubber) की मोटी परत नहीं होती.

इसके बजाय, वे हवा को रोककर रखने और शरीर को गर्म (insulation) रखने के लिए अपने घने बालों पर निर्भर रहते हैं. इसलिए, खुद को साफ-सुथरा रखना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी तरह से रखे गए बाल शरीर की गर्मी बनाए रखने वाली परत को ठीक रखते हैं और ठंडे पानी को त्वचा तक पहुंचने से रोकते हैं. इसी वजह से सी ऑटर अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा खुद को साफ-सुथरा रखने में बिताते हैं.

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अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए उनके शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, इसलिए वे हर दिन खूब ज्यादा खाना खाते हैं. घने बालों और तेज मेटाबॉलिज्म के अनोखे मेल की वजह से वे समुद्र के ठंडे तटीय इलाकों में जिंदा रह पाते हैं.