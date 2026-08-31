KBC 18 में चाय बेचने वाले की बेटी, बड़ी बहन को 5 साल तक नहीं जानता था भाई, 12 लाख के इस सवाल पर टूटा सपना

कौन बनेगा करोड़पति 18 का हालिया एपिसोड सिर्फ सवालों का खेल नहीं रहा. हॉट सीट पर बैठीं अमरावती की प्रगति दिनेश कल्पेकर ने अपनी जिंदगी की ऐसी बातें बताईं कि हर कोई उनकी कहानी सुनता रह गया. चाय बेचने वाले पिता की बेटी प्रगति 12 लाख रुपये के सवाल तक पहुंच गई थीं, लेकिन 'कोमागाता मारू' वाले सवाल पर उनका जवाब गलत हो गया. आखिर में वो 5 लाख रुपये जीतकर घर लौटीं. शो के दौरान उन्होंने अपने बचपन, टूटे डॉक्टर बनने के सपने और छोटे भाई से जुड़ी ऐसी बात बताई जिसने सबको भावुक कर दिया.

पिता ने किया हर सपना पूरा

प्रगति ने बताया कि उनके पिता चाय की दुकान चलाते हैं. घर में पैसों की दिक्कत थी, फिर भी उन्होंने बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी. पढ़ाई के लिए प्रगति को बचपन में नाना-नानी के घर भेज दिया गया. इसी वजह से उनका छोटा भाई करीब पांच साल तक ये नहीं जान पाया कि उसकी एक बड़ी बहन भी है.

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डॉक्टर नहीं बन पाईं

प्रगति का सपना MBBS करके डॉक्टर बनने का था. उन्होंने NEET की तैयारी भी की, लेकिन सीट नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने BDS में दाखिला लिया. उस वक्त वो काफी उदास हो गई थीं. उन्होंने बताया कि उनके छोटे भाई ने उन्हें फिर से हिम्मत दी और आगे बढ़ने के लिए कहा. अब वो IFS ऑफिसर बनना चाहती हैं.

12 लाख पर रुक गया खेल

प्रगति बिना किसी लाइफलाइन के 25 हजार रुपये तक पहुंच गई थीं. 12 लाख रुपये के सवाल पर उनके पास 50:50 लाइफलाइन बची थी, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया. सवाल 1914 के 'कोमागाता मारू' जहाज से जुड़ा था. उन्होंने करतार सिंह सराभा वाला जवाब चुना, जबकि सही जवाब बाबा गुरदित सिंह था. इसी एक जवाब की वजह से उनका खेल यहीं रुक गया और वो 5 लाख रुपये लेकर घर लौटीं.

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