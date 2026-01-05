विज्ञापन

अपनी ही बहन की शादी में मेहमान बनकर पहुंचे थे कार्तिक आर्यन, बोले- उसने मुझे एक रुपया तक नहीं दिया

द ग्रेट इंडियन कपिल शो में कार्तिक आर्यन ने मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्होंने अपनी बहन की शादी में फ्री में डांस किया था.

कार्तिक आर्यन ने बहन की शादी पर की बात
बॉलीवुड सितारों की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही साधारण और मजेदार भी होती है. बड़े पर्दे पर रोमांस, एक्शन और कॉमेडी करने वाले कलाकार जब अपनी निजी जिंदगी के किस्से साझा करते हैं, तो फैंस बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सुनते है. कुछ ऐसा ही देखने को मिला कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में, जब अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अपनी बहन की शादी से जुड़ा एक मज़ेदार अनुभव सबके साथ साझा किया, जिसने दर्शकों को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया.

द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे कार्तिक आर्यन- अनन्या पांडे

शो के दौरान कार्तिक और अनन्या ने जेनजी की सोच, प्यार के मायने और रिश्तों के नए नियमों पर भी अपनी राय रखी. दोनों कलाकारों ने बताया कि आज की जनरेशन रिश्तों में किन बातों को अहम मानती है और किन चीजों को रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग समझती है. एपिसोड में अभिनेता और कमीडियन सुनील ग्रोवर ने कॉमेडी का तड़का लगाने का काम किया. उन्होंने अपने जबरदस्त डायलॉग्स और सुपरस्टार स्टाइल से दर्शकों को खूब हंसाया.

द ग्रेट इंडियन कपिल शो में खूब हंसे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे

शो का माहौल और मजेदार तब हो गया, जब किकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और खुद कार्तिक आर्यन अपने-अपने मजेदार किरदारों में नजर आए. किकू शारदा 'सोना' नाम की सिक्योरिटी लेडी बने, कृष्णा अभिषेक ड्रामेटिक 'मोनालिका' के रूप में आए और कार्तिक ने एक बार फिर अपने फेमस किरदार 'रूह बाबा' को दोहराया. इन सभी किरदारों के बीच की नोकझोंक और कॉमिक टाइमिंग ने शो को और भी मजेदार बना दिया. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' शो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

