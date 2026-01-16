विज्ञापन

बुरी तरह पिटी कार्तिक की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', क्या अब फीस काटकर नुकसान की भरपाई करेंगे एक्टर

कार्तिक आर्यन के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं. कभी अपने चार्म से लड़कियों के दिवाने बनाने वाले कार्तिक बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप हो रहे हैं.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के सबसे चार्मिंग और चॉकलेटी हीरो की लिस्ट में शुमार किए जाने वाले कार्तिक आर्यन का चार्म लगता है कुछ कम होता जा रहा है. अगर कार्तिक की पिछली कुछ फिल्मों की लिस्ट निकालें तो 'भूल भूलैया 3' को छोड़कर चंदू चैंपियन, सत्य प्रेम की कथा और शहजादा, तीनों फ्लॉप रही थीं. ऐसे में जाहिर है कार्तिक ने उम्मीद की होगी कि उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल दिखाएगी. लेकिन कार्तिक की ये फिल्म भी कुछ कारनामा करने में असफल रही. अब खबरों की मानें कार्तिक ने फिल्म फ्लॉप होने के बाद इस नुकसान की भरपाई करने के लिए अपनी फीस में कटौती कर ली है.

क्या अब भी रहेंगे करण जौहर की एजेंसी का हिस्सा?
‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' फ्लॉप होने के बाद खबरें आ रही हैं कि कार्तिक ने करण जौहर की टैलेंट एजेंसी ‘धर्मा कॉलैब आर्टिस्ट एजेंसी (DCAA)' से दूरी बना ली है. हालांकि एक सोर्स ने ये साफ कर दिया है कि कार्तिक एजेंसी के साथ जुड़े रहेंगे लेकिन, नुकसान की भरपाई के तौर पर उन्होंने अपनी फीस में से 15 करोड़ रुपए काटने का फैसला किया है. 

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक ने ये फैसला प्रोड्यूसर को सपोर्ट करने और मिलकर नुकसान उठाने के इरादे से लिया है. वहीं रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के फ्लॉप होने से कार्तिक और करण के रिश्ते पर भी कोई असर नहीं पड़ा है दोनों के बीच अब भी अच्छी बातचीत है. बल्कि कार्तिक अब भी धर्मा प्रोडक्शन की ही फिल्म ‘नागजिला' की शूटिंग कर रहे हैं.'

बॉक्स ऑफिस पर हुआ बुरा हाल
आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन के साथ इस फिल्म में अनन्या पांडे भी बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई हैं. 25 दिसंबर को रिलीज हुई कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने भारत में केवल 32.95 करोड़ की कमाई की. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 49.5 करोड़ का रहा है. अब इस फिल्म के महाफ्लॉर होने के बाद देखना होगा कि कार्तिक अपनी अगली फिल्म ‘नागजिला' में क्या कमाल कर पाते हैं.
 

