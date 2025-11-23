विज्ञापन

करिश्मा कपूर ने श्रेया घोषाल के साथ जुबैदा फिल्म के मैं अलबेली गाने पर दिखाईं अदाएं, फैंस बोले- दो लेजैंड...

करिश्मा कपूर और श्रेया घोषाल इंडियन आइडल के सेट पर जुबैदा फिल्म के गाने मैं अलबेली पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. 

करिश्मा कपूर और श्रेया घोषाल ने मैं अलबेली में किया डांस
नई दिल्ली:

करिश्मा कपूर 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने शाहरुख खान से लेकर गोविंदा के साथ एक से बढ़कर एक फिल्म दी. वहीं ऐसे गानों पर अपने डांस से फैंस का ध्यान खींचा, जो आज तक फैंस के बीच छाया हुआ रहता है. इसी बीच करिश्मा कपूर का एक लेटेस्ट डांस वीडियो सामने आया है, जिसमें वह इंडियन आइडल  में सिंगर श्रेया घोषाल के साथ अपनी फिल्म जुबैदा के मैं अलबेली गाने पर डांस करते हुए नजर आ रही हैं. इस वीडियो को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. 

श्रेया घोषाल के साथ करिश्मा कपूर ने किया डांस

वीडियो में इंडो वेस्टर्न ड्रैस में करिश्मा कपूर नजर आ रही हैं. जबकि श्रेया घोषाल गाउन में नजर आ रही हैं. दोनों को सेम स्टेप को गाने पर कॉपी करते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस भी रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, करिश्मा कितनी खूबसूरत हैं और उनका डांस कितना एलीगेंट है श्रेया ऑसम है. दूसरे यूजर ने लिखा, दो लैजेंड एक ही फ्रेम में. तीसरे यूजर ने लिखा, श्रेया किसी को भी ओवरशैडो कर सकती हैं. 

जुबैदा फिल्म में नजर आई थीं करिश्मा कपूर

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि करिश्मा कपूर जुबैदा फिल्म में नजर आई थीं. इस फिल्म में रेखा, मनोज बाजपेयी, रजित कपूर, अमरीश पुरी और सुरेखा सिकरी नजर आई थीं. यह 2001 में रिलीज हुई थी, जिसका गाना मैं अलबेली खूब पॉपुलर हुआ था. 

करिश्मा कपूर 90 के दशक का जाना माना हैं नाम 

करिश्मा कपूर की बात करें तो 90 के दशक में उन्होंने 'कुली नंबर 1', 'साजन चले ससुराल', 'हीरो नंबर 1' जैसी हिट कॉमेडी फिल्मों में गोविंदा के साथ सफल जोड़ी बनाई. 1996 की 'राजा हिंदुस्तानी' ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया और उन्हें पहला फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला. 1997 की 'दिल तो पागल है' के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. 1999-2000 में 'बीवी नंबर 1', 'हम साथ साथ हैं', 'फिजा', और 'जुबैदा' जैसी फिल्मों में उन्होंने भावनात्मक भूमिकाएं निभाकर लोगों की तालियां बटोरीं. साल 2003 के बाद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली, लेकिन 2012 में 'डेंजरस इश्क' से वापसी की. 2020 में वेब सीरीज 'मेंटलहुड' और 2024 में 'मर्डर मुबारक' में ओटीटी की दुनिया में कदम रखा. 

