क्योंकि सास भी कभी बहू थी हो रहा है ऑफ एयर? स्मृति ईरानी छोड़ेंगी शो? मेकर्स ने किया लीप की तरफ इशारा

स्मृति ईरानी का पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के ऑफ एयर की खबरें जोरों पर हैं, जिसका सच सामने आया है. 

क्योंकि सास भी कभी बहू थी के ऑफ एयर होने की चर्चा
नई दिल्ली:

स्टार प्लस का मशहूर डेली सोप ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी' एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर अपनी नई कहानी के साथ लौट आया है. दिलचस्प कहानी और नए ट्विस्ट्स से भरा यह शो फिर से अपना जादू चला रहा है, जिससे दर्शक हर एपिसोड के साथ जुड़े हुए हैं. ऐसे में अब शो में लीप आने वाला है और सवाल ये उठता है कि क्या ये इस बात का संकेत है कि शो को आगे बढ़ाया जा रहा है? जबकि कहा जा रहा है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी ऑफ एयर हो रहा है? वहीं इसका कारण स्मृति ईरानी का शो छोड़ना है. हालांकि अब इन अफवाहों पर मेकर्स का रिएक्शन सामने आया है. 

शो के बंद होने की अफवाहों के बीच, प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने बताया, “क्योंकि सास भी कभी बहू थी आने वाले दिनों में कुछ दिलचस्प कहानी पर काम करने जा रहा है. शो में जल्द ही लीप आ सकता है और स्मृति ईरानी अब भी इसका हिस्सा हैं.” जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि स्मृति ईरानी जनवरी में शो को छोड़ देंगी, जिसके बाद मेकर्स वृंदा और अंगद की कहानी पर जोर देंगी. 

क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट एपिसोड की बात करें तो इन दिनों स्मृति ईरानी और मिहिर वीरानी की जिंदगी में नौयोना दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है. जबकि अंगद और मालती की सगाई में भूत का साया होते हुए दिखने वाला है. दरअसल, मालती पर भूत का साया दिख रहा है, जिसके चलते शो में नया ट्विस्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है. वहीं आने वाले एपिसोड में सगाई होती है या नहीं यह देखना दिलचस्प होगा. जानने के लिए देखिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी हर रात 10:30 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर.

