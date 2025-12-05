Indigo Flight Cancellation: इंडिगो फ्लाइट रद्द होने पर सिंगर राहुल वैद्य लगा 4.2 लाख रुपये का फटका, निया शर्मा को भी हुआ नुकसान

सिंगर राहुल वैद्य उन यात्रियों में से एक हैं जिन पर इंडिगो संकट का बुरा असर पड़ा. गुरुवार को एयरलाइन इंडिगो ने 100 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल कर दीं, जिससे देश भर में हज़ारों यात्रियों को परेशानी हुई. राहुल वैद्य जो गोवा से मुंबई जा रहे थे, इस मुश्किल का अपना अनुभव इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर शेयर की. पहली पोस्ट में उन्होंने अपनी एक थकी हुई सेल्फ़ी शेयर की. उन्होंने लिखा, "फ़्लाइट के लिए सबसे बुरे दिनों में से एक! और आज रात कोलकाता में हमारा एक शो है... और अभी भी नहीं पता कि हम वहां कैसे पहुंचेंगे!"

एक और पोस्ट में, उन्होंने कई बोर्डिंग पास की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें बताया कि उन्होंने डोमेस्टिक फ़्लाइट टिकट के लिए 4.2 लाख रुपये दिए. "ये बोर्डिंग कार्ड 4.20 लाख के हैं और यह सिर्फ बॉम्बे तक है... राहुल ने लिखा, "मुंबई से कोलकाता का अलग होगा. यह मेरा अब तक का सबसे महंगा डोमेस्टिक ट्रैवल है."

टेलीविज़न एक्ट्रेस निया शर्मा ने भी डोमेस्टिक फ़्लाइट पर 54 हज़ार रुपये खर्च किए. उन्होंने कई पोस्ट में लिखा, "मेरा बोर्डिंग पास 54k का है... और यह डोमेस्टिक ट्रैवल है." इंडिगो ने गुरुवार को पिछले दो दिनों में अपने नेटवर्क और ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर रुकावटों के बाद कस्टमर्स और इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स से माफ़ी मांगी, और कहा कि एयरलाइन "जल्द से जल्द अपने ऑपरेशन को ठीक करने पर फ़ोकस कर रही है."