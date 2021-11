हिना खान ने ब्लू लहंगा पहन और हाथों में दीया ले शेयर किया वीडियो, बेहद खूबसूरत लगी एक्ट्रेस

हिना खान (Hina Khan) ने इस वीडियो को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो को देख फैन्स भी जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'so looking for very beautiful', तो किसी ने लिखा है 'You looking very hot'. इसी के साथ उनके इस वीडियो पर अब तक 1.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और इस पर 174 हजार लाइक आ चुके हैं.

बता दें, हिना खान (Hina Khan) ने टीवी के फेमस सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. जिसके बाद उन्हें कई बड़े सीरियल्स में देखा गया. साथ ही हिना खान, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान के साथ बिग बॉस 14 में तूफानी सीनियर के तौर पर भी नजर आ चुकी हैं. कुछ दिनों पहले उनका सॉन्ग 'बारिश बन जाना' रिलीज हुआ है. अब इसके बाद उनका एक और नया गाना 'मैं भी बर्बाद' हुआ है, जो काफी पसंद किया जा रहा है.