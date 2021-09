Hina Khan मालदीव में वेकेशन एंजॉय करती आईं नजर, महिमा चौधरी का यूं आया कमेंट...देखें photos

हिना मालदीव वेकेशन कर रही हैं एंजॉय

हिना खान (Hina Khan) ने अपनी ये फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. इन फोटो में देखा जा सकता है कि, हिना मालदीव के बीच पर हैं. फोटो में मालदीव का खूबसूरत नजारा भी देखा जा सकता है. इन फोटो में हिना ने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है और सिर पार कैप भी पहनी हुई है. साथ ही उन्होंने आंखों पर चश्मा भी लगाया हुआ है. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'A day well spent at'. वहीं महिमा चौधरी ने कमेंट में कहा है 'Njoy'. इसी के साथ एक फैन ने लिखा है 'njoyyy… the place looks absolutely tempting'.

हिना खान (Hina Khan) का सफर

हिना खान (Hina Khan) ने टीवी के फेमस सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. जिसके बाद उन्हें कई बड़े सीरियल्स में देखा गया. साथ ही हिना खान, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान के साथ बिग बॉस 14 में तूफानी सीनियर के तौर पर भी नजर आ चुकी हैं. हालही में उनका सॉन्ग 'बारिश बन जाना' रिलीज हुआ है. जिसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.