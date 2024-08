ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहीं हिना खान ने बांग्लादेश में चल रहे हालात पर जताई चिंता, बोलीं - लोगों को दर्द में देख मेरा दिल बैठा जा रहा है

पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने बांग्लादेश में बढ़ती राजनीतिक अशांति के बीच धार्मिक अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने 'भयानक कृत्यों' की निंदा की और 'दुनिया भर में पीड़ित लोगों' के लिए दुआ की. हिना ने लिखा, "हर निर्दोष की मौत मानवता की मौत है, चाहे वह किसी भी देश, जाति या धर्म का हो. किसी भी समुदाय के लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. जो गलत है वह गलत है. किसी भी देश के अल्पसंख्यकों का संरक्षण उनकी एकता का प्रतीक है."

उन्होंने आगे कहा, "मेरी संवेदनाएं दुनिया भर में पीड़ित हर व्यक्ति के साथ हैं. क्योंकि मेरे लिए मानवता सबसे पहले है. मैं प्रार्थना करती हूं कि बांग्लादेश के हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक अपने देश में सुरक्षित रहें."

Every innocent death is the death of Humanity no matter what country caste or religion. No community should go through such Horrific acts, what's wrong is wrong. Preservation of Minorities of any country is the symbol of there collective communities nature. My heart goes out…

इससे पहले एक्टर आदिल हुसैन ने भी हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने एक्स पर लिखा, "बांग्लादेश से दिल दहला देने वाली तस्वीरें. बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों और अन्य लोगों पर हमले और अत्याचार चौंकाने वाले हैं! भारत को उनकी सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए." पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में स्थिति अस्थिर रही है जिसमें सरकारी नौकरियों में कोटा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शामिल हैं. ये प्रदर्शन हिंसक हो गए जिसके चलते आखिरकार प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटा दिया गया.

Heart Wrenching visiluals from Bangladesh. The Attacks and Atrocities on Minority communities and on others in Bangladesh are Shocking! India must do more to Protect them.

I stand with the Pains and Sufferings of the Victims. And I urge the Perpetrators to Stand Down. They…