Hina Khan ने नाइट सूट में अंग्रेजी 'Ayy Macarena' पर किया ऐसा डांस, देख फैन्स भी लगे थिरकने...Video वायरल

हिना खान (Hina Khan) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो पर उनके फैन्स जमकर उनके इस डांस की वीडियो तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'Cutest girl', तो दूसरे फैन ने लिखा है ' know where the energy is stored and activated from;) touch it'. इसी के साथ उनके इस वीडियो पर अब तक 484 हजार बार देखा जा चूका है और 77 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं.

बता दें, हिना खान (Hina Khan) ने टीवी के फेमस सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. जिसके बाद उन्हें कई बड़े सीरियल्स में देखा गया. साथ ही हिना खान, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान के साथ बिग बॉस 14 में तूफानी सीनियर के तौर पर भी नजर आ चुकी हैं. हालही में उनका सॉन्ग 'बारिश बन जाना' रिलीज हुआ है. जिसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.