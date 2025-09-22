विज्ञापन

Happy Navratri 2025: बिग बॉस फेम एक्ट्रेस हिमांशी खुराना ने दी नवरात्रि की शुभकामनाएं, फोटो-वीडियो किया शेयर

नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिसके चलते हिमांशी खुराना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है.

हिमांशी खुराना ने नवरात्रि की दी बधाई
नई दिल्ली:

Happy Navratri 2025: नवरात्रि का पर्व हर साल धूमधाम से मनाया जाता है. शारदीय नवरात्रि के पर्व की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से हो रही है. 2 अक्तूबर को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा. नवरात्रि के इस पर्व की बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन की दुनिया के सितारे तक बधाई दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर फैन्स के साथ शेयर कर रहे हैं कि वो कैसे इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसी मौके पर बिग बॉस 13 फेम एक्ट्रेस हिमांशी खुराना ने भी पोस्ट शेयर कर फैंस को हैप्पी नवरात्रि कहा है. 

हिमांशी खुराना ने नवरात्रि के पहले दिन शेयर किया पोस्ट

हिमांशी खुराना ने इंस्टाग्राम पर नवरात्रि के मौके पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं. वहीं फैंस के लिए उन्होंने कैप्शन में लिखा- हैप्पी नवरात्रि. इस फोटो पर फैंस ने भी हार्ट इमोजी के जरिए रिएक्शन दिया है. 
 

