विज्ञापन

द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के सीजन 3 के आखिरी एपिसोड पर आई आफत, इस वजह से मिला 25 करोड़ का लीगल नोटिस 

हेरा फेरी के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने बयान में कहा, बाबू राव सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है बल्कि हेरा फेरी की आत्मा है. 

Read Time: 3 mins
Share
द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के सीजन 3 के आखिरी एपिसोड पर आई आफत, इस वजह से मिला 25 करोड़ का लीगल नोटिस 
द ग्रेट इंडियन कपिल शो को मिला नोटिस
नई दिल्ली:

कॉमेडियन कपिल शर्मा के द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 3 का फिनाले बीते दिन हुआ, जिसके आखिरी एपिसोड में अक्षय कुमार ने शिरकत की. इस दौरान शो में स्टेज पर कई एक्ट दिखाए गए. लेकिन एक स्किट कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो गया. इतना ही मामला इतना बढ़ गया कि द ग्रेट इंडियन कपिल शो को 25 करोड़ का लीगल नोटिस भी मिल गया. दरअसल, कीकू शारदा ने आखिरी एपिसोड में हेरा फेरी के पॉपुलर कैरेक्टर बाबूराव की मिमिक्री शो में की, जो चर्चा का विषय बन गई है. 

इसके बाद प्रोड्यूसर फिरोज ए नाडियाडवाला ने कथित तौर पर हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के कैरेक्टर बाबूराव गणपतराव आप्टे के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए नेटफ्लिक्स और शो के मेकर्स को 25 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा है. न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, यह नोटिस कीकू शारदा के बाबूराव के किरदार में एक कॉमेडी एक्ट करने के बाद आया है, जिसे हेरा फेरी में परेश रावल निभा चुके हैं. 

नाडियाडवाला ने बयान में ऐलान किया, "बाबूराव सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि हेराफेरी की आत्मा है. यह विरासत हमारे पसीने, दूरदर्शिता और क्रिएटिविटी से बनी है और कोई भी हमारी अनुमति के बिना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता. परेश रावलजी ने इस रोल को संवारा और इसमें अपना दिल और आत्मा लगा दी. किसी को भी गलत बिजनेस में फायदे के लिए इसका दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है. हमने जो बनाया है, उसकी रक्षा हम करेंगे क्योंकि कल्चर शोषण के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए होती है."

प्रोड्यूसर की कानूनी टीम ने कॉपीराइट उल्लंघन, ट्रेडमार्क उल्लंघन और कॉपीराइट अधिनियम के तहत विशेष अधिकारों के दुरुपयोग सहित कई उल्लंघनों का हवाला दिया है. उन्होंने विवादित सेगमेंट को सभी प्लेटफार्मों से हटाने, भविष्य में उपयोग पर रोक लगाने का लिखित वचन देने और 24 घंटे के भीतर पब्लिकली माफी मांगने की मांग की है. इसके अतिरिक्त, वे आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

नाडियाडवाला की वकील सना रईस खान ने कहा, "मेरे मुवक्किल के प्रतिष्ठित कैरेक्टर का अनधिकृत उपयोग न केवल उल्लंघन है; बल्कि बिजनेस में फायदे के लिए चोरी भी है. कानून उन अधिकारों को कमजोर नहीं होने देगा, जो कानूनी रूप से अर्जित और उत्साहपूर्वक संरक्षित किए गए हैं. इन अधिकारों की कानूनी कार्रवाई की पूरी ताकत से रक्षा की जाएगी ताकि कोई भी क्रिएटिव विरासत को शोषण के लिए फ्री का न समझे."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kapil Sharma Show, Netflix, Hera Pheri, Baburao, Baburao Apte
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com