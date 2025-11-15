विज्ञापन

जब संभावना सेठ के डांस पर गुस्से लाल हो गई थीं हेमा मालिनी, सेट छोड़ चली गईं ड्रीम गर्ल

हेमा मालिनी डांसिंग क्वीन के सेट पर संभावना सेठ के शोले वाले स्पूफ परफॉर्मेंस से नाराज़ हो गईं. उन्होंने इसे असम्मानजनक बताते हुए शो बीच में ही छोड़ दिया.

हेमा मालिनी को नहीं भाया गब्बर का कॉमिक अवतार
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अपनी खूबसूरती और अपने सादगी भरे अंदाज़ के लिए जानी जाती हैं. उनकी पर्सनालिटी हमेशा से लोगों को इंप्रेस करती आई है. ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, हेमा मालिनी ने हमेशा अपने ग्रेस से सबका दिल जीता है. लेकिन साल 2009 में जब वो टीवी शो डांसिंग क्वीन के सेट पर जज बनकर पहुंचीं, तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें काफी नाराज कर दिया. उस दिन उन्होंने एक ऐसा डांस परफॉर्मेंस देखा जिसे देखकर वो इतनी अपसेट हो गईं कि शो के बीच में ही उठकर चली गईं.

गब्बर सिंह पर बना मज़ाक नहीं आईं पसंद

शो में कंटेस्टेंट संभावना सेठ ने फिल्म शोले के गब्बर सिंह पर एक मज़ाकिया डांस एक्ट किया था. इस दौरान उन्होंने एक अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनी थी जो कॉमिक स्टाइल में थी. दर्शक तो इसे देखकर हंस रहे थे, लेकिन हेमा मालिनी को ये परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. उन्हें लगा कि शोले जैसी क्लासिक फिल्म और उसके किरदारों का मज़ाक उड़ाया जा रहा है.उन्होंने इसे अशोभनीय और असम्मानजनक बताते हुए शो के बीच में ही मंच छोड़ दिया. टीम ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक कॉमिक परफॉर्मेंस थी, लेकिन हेमा मालिनी अपनी बात पर अड़ी रहीं और बिना कुछ कहे सेट से बाहर निकल गईं.

शोले' से खास रिश्ता

हेमा मालिनी का किरदार बसंती आज भी दर्शकों के दिलों में बसता है. शोले उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है और उन्होंने कई बार कहा है कि यह फिल्म उनके दिल के बेहद करीब है. ऐसे में जब उसी फिल्म के सीन को मजाकिया अंदाज में पेश किया गया, तो उनका नाराज होना लाजमी था. उस दिन के बाद यह घटना लंबे समय तक टीवी गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही.

