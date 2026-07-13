हर्षद के साथ नहीं दिखनी चाहिए, शिल्पा के फरमान पर रोने लगीं शिवांगी जोशी

टीवी की दुनिया की मशहूर अभिनेत्री शिवांगी जोशी इन दिनों रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में अपने व्यक्तित्व और रिश्तों को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. शो में उनके और अभिनेता हर्षद चोपड़ा की दोस्ती को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. दोनों को अक्सर एक-दूसरे का साथ देते और बातचीत करते देखा जाता है, लेकिन हाल ही में शो में कुछ ऐसा हुआ, जिससे शिवांगी रोने लगी. कंट्रोलर की भूमिका निभा रहीं शिल्पा शिंदे के एक ऑर्डर के बाद शिवांगी खुद को संभाल नहीं पाईं और फूट-फूट कर रोने लगी.

शो के नए एपिसोड में शिल्पा शिंदे ने कंट्रोलर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शिवांगी से कहा कि वह हर्षद के साथ अपनी बातचीत थोड़ी कम करें. शिल्पा ने कहा, ''कंट्रोलर होने के नाते मैं आपसे कह रही हूं कि हर्षद से अपनी बातचीत कम कर दीजिए. मैंने सिर्फ कम करने के लिए कहा है, पूरी तरह बंद करने के लिए नहीं. मैं आपको हर्षद के साथ कहीं बैठा हुआ नहीं देखना चाहती.''

शिल्पा की फरमान पर रोने लगी शिवांगी

शिल्पा की बात सुनकर शिवांगी ने कहा कि यह तो बातचीत पूरी तरह रोकने जैसा हो जाएगा. इसके जवाब में शिल्पा ने अपनी बात समझाते हुए कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि शिवांगी हर्षद से बात ही न करें. उनका मतलब सिर्फ इतना है कि वह दोनों को हर जगह साथ बैठे हुए न देखें. शिल्पा ने कहा कि उन्हें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि शिवांगी किससे बात करती हैं, लेकिन वह बतौर कंट्रोलर अपना ऑर्डर दे रही हैं.

इस बातचीत के बाद शिवांगी काफी परेशान हो गईं. उनकी आंखों से आंसू निकल आए और वह सीधे हर्षद चोपड़ा के पास गईं. उन्होंने हर्षद को शिल्पा के दिए हुए ऑर्डर के बारे में बताया. हर्षद ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हों और रोने की जरूरत नहीं है. उन्होंने शिवांगी को शांत रहने के लिए कहा और उनका हौसला बढ़ाया.

इसके बाद शो में शिल्पा शिंदे को हर्षद और शिवांगी के आसपास चलते हुए भी देखा गया. उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि वह यह देख रही थीं कि उनके दिए हुए ऑर्डर का पालन हो रहा है या नहीं. इस दौरान शिवांगी काफी दबाव में नजर आईं. बाद में शिवांगी जोशी बाथरूम में जाकर रोती हुई दिखाई दीं. इसके बाद वह अभिनेता राम कपूर के पास गईं और उन्हें गले लगाकर फूट-फूटकर रोने लगीं. राम कपूर ने भी उन्हें संभालने की कोशिश की. शो में शिवांगी और हर्षद की दोस्ती शुरुआत से ही लोगों का ध्यान खींच रही है. दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है.

बता दें कि 'लॉक अप: सच या सजा' में इस बार कई लोकप्रिय चेहरे नजर आ रहे हैं. शो में राम कपूर, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, धीरज धूपर, आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, सूफी मोतीवाला, माधुरी जैन ग्रोवर, और वरुण यादव उर्फ लैला जैसे कंटेस्टेंट शामिल हैं. शो को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं.

