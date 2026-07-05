गुम हैं किसी के प्यार में एक्ट्रेस ने किया तलाक का ऐलान, 5 साल की तोड़ी शादी, कहा- यह हम दोनों के लिए मुश्किल था

गुम हैं किसी के प्यार में सीरियल में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस तन्वी ठक्कर ने फैंस को एक बुरी खबर दी है. दरअसल, उन्होंने अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि वह और उनके पति एक्टर आदित्य कपाड़िया अपनी 5 साल की शादी के बाद अलग हो रहे हैं. पोस्ट के साथ एक्ट्रेस तन्वी ठक्कर ने लंबा नोट शेयर किया और अपने इस फैसले के बारे में बात की. वहीं बताया कि वह अलग होने के बाद भी एक-दूसरे की और उनके परिवार का सम्मान करेंगे. इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस भी काफी दुखी हैं और उनके इस फैसले पर सपोर्ट कर रहे हैं.

तन्वी ठक्कर ने बताया- समझदारी के साथ लिया फैसला

तन्वी ठक्कर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "पिछले कुछ महीनों में कई लोगों ने मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर चिंता जताई और सवाल पूछे. काफी सोच-विचार के बाद आदित्य और मैंने अलग-अलग रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया है. यह हम दोनों के लिए एक इमोशनल फैसला रहा है, जिसे हमने एक-दूसरे और अपने परिवारों के प्रति काफी सावधानी, सम्मान और समझदारी के साथ लिया है."

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कपल ने की प्राइवेसी की मांग

एक्ट्रेस ने आगे कहा, "यहां कोई नेगेटिविटी या ड्रामा नहीं है. बस इसमें शामिल सभी लोगों के लिए शांति और बेहतरी की उम्मीद है. इस समय मैं मीडिया, इंडस्ट्री के दोस्तों और शुभचिंतकों से गुजारिश करती हूं कि वे हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें और हमें जरूरी स्पेस दें. मैं इस बारे में किसी भी कॉल या सवाल का जवाब नहीं दूंगी. आपकी समझदारी, दयालुता और सहयोग के लिए धन्यवाद."

तन्वी ठक्कर और आदित्य कपाड़िया के बारे में

तन्वी ठक्कर और आदित्य कपाड़िया की पहली मुलाकात एक दूसरे से करते हैं हम प्यार के सीरियल के सेट पर हुई थी. वहीं कुछ समय तक डेट करने के बाद 2013 में कपल ने सगाई कर ली. जबकि 16 फरवरी 2021 में दोनों ने शादी की. वहीं 19 जून को बेटे का जन्म हुआ. वर्कफ्रंट की बात करें तो तन्वी बहू हमारी रजनीकांत, गुम हैं किसी के प्यार में जैसे शोज का हिस्सा रह चुकी हैं. जबकि आदित्य जस्ट मोहब्बत, शाका लाका बूम बूम में झुमरू के किरदार में पहचाने जाते हैं. इसके अलावा वह एक दूसरे से करते हैं प्यार हम में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आ चुके हैं. वहीं कोड रेड, बड़े अच्छे लगते हैं और हिंदी-गुजराती फिल्मों में काम कर चुके हैं.

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