गौतमी कपूर डॉगी संग डांस करती आईं नजर तो फैन्स ने पूछा- राम कपूर कहा चले गए...देखें Video

टीवी जगत की जनि मानी अभिनेत्री गौतमी कपूर (Gautami Kapoor) इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं. गौतमी कपूर (Gautami Kapoor) ने एक मॉडल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. इस के बाद उन्हें टीवी के कई बड़े सीरियल्स में देखा गया. गौतमी को स्टार प्लस के सीरियल 'कौन है दिल' में जया की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है. वहीं इन दिनों वो सोशल मीडिया पर अपने फोटो और वीडियो शेयर करती नजर आती हैं. हालही में उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो डॉगी करती नजर आ रही हैं.

गौतमी कपूर (Gautami Kapoor) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, वो डॉगी के साथ मजे से डांस कर रही हैं. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'This is the CIRCUS that I live in !!'. फैन्स भी उनका ये डांस देख कर खूब ठहाके लगा रहे हैं. उनके एक फैन ने कमेंट ने ये पूछ लिया कि 'राम कपूर कहा हैं. तो किसी ने उनके डांस को देख कर कहा 'सप ब्यूटीफुल.

बता दें कि, गौतमी कपूर को स्टार प्लस के सीरियल 'कौन है दिल' में जया की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है. इसी के साथ उन्हें सोनी टीवी के 'घर एक मंदिर' और 'परवरिश - सीज़न 2' में देखा गया है. इसके अलावा वो बिंधास्त, कुछ ना कहो, फना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, शादी के साइड इफेक्ट्स और लेकर हम दीवाना दिल जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. वहीं राम कपूर (Ram Kapoor) की बात करें तो उन्होंने टीवी सीरियल से अपनी पहचान बनाई. वो पहले 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में नजर आए थे. इसके बाद 'दिल की बातें दिल ही जानें', 'कसम से' और दर्शकों का पसंदीदा सीरियल 'बड़े अच्छे लगते हैं' इस सीरियल के बाद फैंस उनके दीवाने हो गए थे. राम कपूर ने टीवी में ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है. राम को 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर', बार-बार देखो, 'कार्तिक कॉलिंग कार्तिक', 'शादी के साइड इफेक्ट्स' में देखा गया.