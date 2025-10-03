विज्ञापन

डाइट प्लान से लेकर बताया चीट डे में क्या खाती हैं सपना चौधरी? दो बच्चों की मां बनने के बाद किया ये बदलाव

हरियाणवीं डांसर सपना चौधरी इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. आए दिन उनके म्यूजिक वीडियो रिलीज होते रहते हैं. अब उन्होंने अपनी फिटनेस के बारे में बात की है.

बच्चे को जन्म देने के बाद भी सपना चौधरी कैसे हैं इतनी फिट
नई दिल्ली:

हरियाणवीं सिंगर और डांसर सपना चौधरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. लाइफ परफॉर्मेंस के अलावा वो फैंस के साथ सोशल मीडिया से जुड़ी रहती हैं. सपना की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है और लोग उनके गानों का इंतजार करते हैं. सपना चौधरी के म्यूजिक वीडियो आते रहते हैं जो रिलीज होते ही ट्रेंड करते रहते हैं. सपना अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं. सपना की शादी हो चुकी है और वो एक बच्चे की मां भी बन चुकी हैं. सपना ने मां बनने के बाद भी अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है. आइए आपको सपना की फिटनेस और डाइट के बारे में बताते हैं.

सपना चौधरी की फिटनेस का राज

सपना ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में अपनी फिटनेस के बारे में बात की. उन्होंने कहा- बहुत मुश्किल से वजन कम होता है, लोगों को लगता है ये हलवा है. सब कुछ खाना-पीना सब छूटा हुआ है. मुझे ही याद नहीं रहता है कि रोटी कब खाई थी अब तो.


डाइट में क्या करती हैं शामिल

सपना चौधरी ने अपनी डाइट के बारे में भी बात की. वो बिना चीनी और बिना नमक का खाना खाती हैं. उन्होंने कहा- आप पानी इतना पियो, लिमिट्स में खाना पड़ता है. फास्टिंग रखनी पड़ती है. मैं एवोकाडो टोस्ट, सॉटे वेजिटेबल्स और शेक्स पीने पड़ते हैं. बहुत गंदी डाइट है. बस घास फूस पर जीवन चल रहा है. मैं तो बस काम की वजह से पतला होना पड़ता है नहीं तो मैं आपको मोटी-ताजी मिलूं 108 किलो वेट हो मेरा. मैं खूब खाऊं, खूब खाऊं.

चीट डे पर खाती हैं ये

सपना ने बताया कि उनका चीट डे भी होता है. उन्होंने कहा- मुझे एक रेनबो पेस्ट्री बहुत पसंद है. जब मुझे लगता है कि मैंने बहुत टाइम से कुछ अच्छा नहीं खाया है तो मैं वो पेस्ट्र खाती हूं. साथ ही आपको जिम भी करनी पड़ती है. हालांकि 70 परसेंट आपकी डाइट ही काम करती है.

Sapna Choudhary, Sapna Choudhary Fitness
