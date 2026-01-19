विज्ञापन

बिग बॉस 19 की रनरअप रहीं फरहाना भट्ट, फिनाले के बाद होस्ट सलमान खान से मुलाकात पर बोलीं- वो मुझसे कभी नहीं मिलना चाहेंगे

बिग बॉस 19 खत्म हो चुका है. इस सीजन की ट्रॉफी गौरव खन्ना ने अपने नाम की है और फरहाना भट पहली रनरअप रही हैं. शो के बाद से फरहाना सलमान खान से नहीं मिली हैं.

फिनाले के बाद से सलमान खान से नहीं मिली हैं फरहाना भट्ट
रियलिटी शो बिग बॉस 19 बहुत खास रहा है. इस साल की ट्रॉफी गौरव खन्ना अपने घर लेकर गए हैं मगर फरहाना भट को लोगों का खूब प्यार मिला है. उनकी नेगेटिव इमेज को भी बहुत पसंद किया गया है. शो में फरहाना को वीकेंड के वार पर सलमान खान से बहुत डांस पड़ी है. मुश्किल ही ऐसा कोई वीकेंड का वार गया होगा जिसमें उन्हें सलमान ने डांटा न हो. अब फरहाना ने खुलासा किया है कि शो खत्म होने के बाद से वो सलमान खान से नहीं मिली हैं. उन्हें उम्मीद है हालांकि उन्हें लगता है कि जब तक वह नहीं चाहेंगे ऐसा नहीं होगा.

क्यों सलमान से नहीं मिली फरहाना

फिनाले से एक हफ्ते पहले सलमान ने फरहाना को चेतावनी दी थी कि उनके बर्ताव से उसकी इमेज एक विलेन जैसी बन रही है. सलमान के फीडबैक के बारे में फरहाना ने न्यूज 18 शोशा से बात की. उन्होंने कहा-मैं इसे आलोचना नहीं कहूंगी. मुझे बहुत डांट पड़ती थी. उस समय मुझे बहुत बुरा लगता था. मेरा दिल टूट जाता था लेकिन जब मैं बाद में बैठकर उनकी बातें याद करती थी तो मुझे एहसास होता था कि वो बिल्कुल सही हैं. वो सब कुछ हमारी भलाई के लिए कहते हैं. जब मैं उनकी हर बात याद करती हूं तो मुझे समझ आता है कि ये इंसान सही है. सर सही बात कह रहे हैं. उन्होंने दुनिया देखी है. एक्टर होने के अलावा उनके पास बहुत अनुभव है. उनके पास एक असली सुपरस्टार होने का अनुभव है.

नहीं मिलेंगे सलमान

फरहाना ने सलमान से न मिलने के बारे में कहा-कोई मुलाकात नहीं हुई. उन्होंने ग्रैंड फिनाले में विनर घोषित किया. उसके बाद आज तक कट उनसे कोई बात नहीं हुई कभी. जब फरहाना से पूछा गया कि क्या वो उनसे मिलना चाहेंगी. फरहाना ने कहा कि अगर वो मिलेंगी भी, तो वह उनसे नहीं मिलेंगे. हां क्यों नहीं, आखिर वह सलमान खान हैं. लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझसे कभी नहीं मिलना चाहेंगे. अगर मैं एक फैन के तौर पर उनसे मिलना चाहूं भी तो वो मुझसे नहीं मिलेंगे.

