अविका गौर देंगी मिलिंद चंदवानी से शादी के 3 महीने बाद खुशखबरी? बालिका वधू एक्ट्रेस बोलीं- एक्साइटेड हूं

बालिका वधू की आनंदी का किरदार निभाकर फेमस हुईं एक्ट्रेस अविका गौर ने 3 महीने पहले लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी की थी. पति पत्नी और पंगा में कपल ने शादी की थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी. लेकिन अब एक्ट्रेस एक बार फिर सुर्खियों में हैं. दरअसल, अपने व्लॉग में 2026 में आने वाले बदलाव के बारे में बालिका वधू एक्ट्रेस ने बात की. वीडियो में अविका ने कहा कि 2026 उनके लिए बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, जिसके लिए वह बहुत एक्साइटेड हैं.

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी हैं एक्साइटेड

वीडियो में मिलिंद चंदवानी ने बताया कि यह बदलाव उन्होंने ना कभी सोचा था और ना ही कभी प्लान किया था. यह उनकी जिंदगी का बड़ा और खूबसूरत पल है. जब अविका ने पति से पूछा कि वह नर्वस हैं तो मिलिंद ने कहा कि वह एक्साइटेड हैं. जबकि इसे अपनाने में वह थोड़ा नर्वस हो गए थे.

मिलिंद चंदवानी ने बताया नर्वस हैं

आगे उन्होंने कहा कि वह लाइफ के कुछ खास पलों में बहुत नर्वस हो जाते हैं. वहीं अविका ने फैंस से कहा कि वह अपनी यूट्यूब फैमिली को जल्द ही एक्साइटिंग अपडेट शेयर करेंगे. इस व्लॉग के सामने आने के बाद फैंस ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि अविका और मिलिंद का बयान प्रेग्नेंसी रुमर्स की तरफ इशारा कर रहा है. वहीं कमेंट सेक्शन में फैंस ने लिखा, बेबी आ रहा है. जबकि कुछ फैंस तो कपल को बधाईयां देते हुए नजर आ रहे हैं.

नेशनल टीवी पर अविका गौर ने की थी शादी

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अविका गौर और मिलिंद चंदवानी ने नेशनल टीवी शो पति पत्नी और पंगा में बीते साल शादी की थी. वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया से बाचतीत में एक्ट्रेस ने टीवी शो में शादी करने के फैसले पर कहा, मैं बहुत लकी हूं कि इतने बड़े शो में मुझे अपनी शादी सेलिब्रेट करने का मौका मिला. मैं अपने फैंस को इस स्पेशल डे का हिस्सा बनाना चाहती थी और मैं बहुत खुश हूं कि ऐसा हूं.