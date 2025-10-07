40 साल हर घर में घुस गया था दूरदर्शन का ये सीरियल, जिसे देख डॉक्टर, इंजीनियर नहीं जासूस बनान चाहते थे बच्चे

दूरदर्शन पर ऐसे कई शो आए, जिन्हें भुला पाना आज भी मुश्किल है. आज की टेक्नॉलॉजी और ग्लैमर भरी दुनिया अलग है, लेकिन उस दौर में डीडी पर आने वाले सीरियल्स का अपना ही जादू था. उन दिनों का सबसे फेमस जासूसी शो था ‘करमचंद'. इसकी कहानियां और किरदार इतने मज़ेदार थे कि हर कोई टीवी के सामने बैठकर इसके रोमांच में खो जाता. करमचंद और उसकी स्मार्ट सेक्रेटरी के अलावा बाकी किरदार भी दर्शकों की यादों में हमेशा के लिए बस गए. नाइंटीज के लोग इसे आज भी प्यार से याद करते हैं. इस शो ने जासूसी शोज के लिए एक अलग ही मिसाल कायम की.

गाजर खाता था जासूस

करमचंद डिटैक्टिव बने थे. वो शो में केस सॉल्व करते हुए गाजर खाते हुए नजर आते थे. शो में पंकज कपूर काला चश्मा पहनकर आते थे. पंकज कपूर का ये स्टाइल लोगों को बहुत पसंद था और हिट भी रहा था. पंकज कपूर की सेक्रेटरी का किरदार सुष्मिता मुखर्जी ने निभाया था. ये दोनों ही खूब पॉपुलर हुए थे. शो में अर्चना पूरन सिंह और सुचेता खन्ना भी नजर आईं थीं.



ऐसे मिली सक्सेस

करमचंद 1985 में दूरदर्शन पर आया था. लोगों के लिए ये नया कॉन्सेप्ट था तो लोगों को ज्यादा समझ नहीं आया था. मगर कुछ एपिसोड्स के बाद ये लोगों को पसंद आने वाला था. मगर बाद में पंकज कपूर धीरे-धीरे लोगों को इंप्रेस करने लगे थे. जिसके बाद ये सुपरहिट हो गया था. पहला सीजन हिट होने के बाद मेकर्स साल 2006 में करमचंद का दूसरा सीजन लेकर आए थे. मगर दूसरे सीजन को पहले सीजन की तरह सक्सेस नहीं मिल पाई थी. आज भी लोगों को इस शो के बारे में याद है. पंकज कपूर को आज भी लोग करमचंद के लिए भी पहचानते हैं. उनका गाजर खाने का अंदाज निराला था.