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पहले रिजेक्ट हो गया था दूरदर्शन का ये शो, मंजूरी मिली तो निर्देशक ने खुद निभाया लीड रोल, दिखे थे इरफान खान-संजय मिश्रा, IMDb रेटिंग 9.3

दूरदर्शन का चर्चित धारावाहिक ‘चाणक्य’ शुरुआत में मंजूरी के लिए संघर्ष करता रहा था. बाद में जब शो को हरी झंडी मिली तो निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने खुद मुख्य भूमिका निभाई. यही शो इरफान खान, संजय मिश्रा और दीपराज राणा जैसे कलाकारों के लिए भी बड़ा मंच साबित हुआ.

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पहले रिजेक्ट हो गया था दूरदर्शन का ये शो, मंजूरी मिली तो निर्देशक ने खुद निभाया लीड रोल, दिखे थे इरफान खान-संजय मिश्रा, IMDb रेटिंग 9.3
दूरदर्शन ने पहले रिजेक्ट कर दिया था 'चाणक्य' शो

Chanakya 1991 Doordarshan Show: भारत में जब भी ऐतिहासिक और पौराणिक टीवी शोज की बात होती है, तो ‘चाणक्य' का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है. 1990 के दशक में प्रसारित इस धारावाहिक ने न सिर्फ दर्शकों को इतिहास से रूबरू कराया, बल्कि अपनी दमदार कहानी और अभिनय के दम पर एक अलग पहचान भी बनाई. दिलचस्प बात यह है कि आज कल्ट क्लासिक माने जाने वाले इस शो को शुरुआत में मंजूरी नहीं मिली थी. हालांकि बाद में परिस्थितियां बदलीं और शो को हरी झंडी मिल गई. इसके बाद निर्देशक ने खुद मुख्य भूमिका निभाई और यह धारावाहिक भारतीय टेलीविजन के सबसे यादगार शोज में शामिल हो गया.

पहले नहीं मिली थी मंजूरी

‘चाणक्य' को बनाने का सपना अभिनेता और निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने देखा था. उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास और महान रणनीतिकार चाणक्य के जीवन को पर्दे पर उतारने की योजना बनाई. लेकिन शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उस दौर में ऐतिहासिक विषयों पर आधारित बड़े शो बनाना आसान नहीं माना जाता था. कई चुनौतियों और इंतजार के बाद आखिरकार दूरदर्शन ने इस धारावाहिक को प्रसारित करने की अनुमति दी.

निर्देशक ने खुद निभाया चाणक्य का किरदार

शो को मंजूरी मिलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी मुख्य किरदार के लिए सही चेहरे का चयन. आखिरकार चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने खुद ही चाणक्य की भूमिका निभाने का फैसला किया. उनका यह निर्णय सही साबित हुआ. गंभीर व्यक्तित्व, प्रभावशाली संवाद और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के कारण उन्होंने चाणक्य के किरदार को जीवंत कर दिया. आज भी कई दर्शक इस किरदार को याद करते हैं तो सबसे पहले चंद्रप्रकाश द्विवेदी का चेहरा ही सामने आता है.

कई कलाकारों के करियर का बना टर्निंग पॉइंट

‘चाणक्य' सिर्फ एक सफल शो नहीं था, बल्कि कई कलाकारों के लिए बड़ा मंच भी साबित हुआ. इस धारावाहिक में बाद में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाले कई चेहरे नजर आए. दिवंगत अभिनेता इरफान खान, संजय मिश्रा और दीपराज राणा जैसे कलाकारों को शुरुआती दौर में इसी शो के जरिए महत्वपूर्ण अवसर मिला. महज 47 एपिसोड वाले इस धारावाहिक को आज भी भारतीय टेलीविजन के बेहतरीन शोज में गिना जाता है. IMDb पर इसकी 9.3 रेटिंग इस बात का प्रमाण है कि तीन दशक बाद भी इसकी लोकप्रियता और प्रभाव बरकरार है.

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लेखक के बारे में
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शिखा यादव
चीफ सब एडिटर
दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली. पिछले 10 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय और इन 10 साल में बॉलीवुड, हॉलीवुड... और पढ़ें
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