दिव्यांका त्रिपाठी ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, जोश देख फैन्स कर रहे जमकर तारीफ...देखें Video

वर्कआउट करती आईं नजर

दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi) का ये वीडियो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है. वीडियो में दिव्यांका जमीन पर टफ वर्कआउट करती नजर आ रही हैं. वीडियो में उन्होंने ब्लैक कलर का टॉप और जैगिंग पहनी हुई है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Not perfect🥴 but not so imperfect🥰. Just learning new things & improving everyday'. वहीं इस वीडियो में उनका जोश देख कर फैन्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'So beautiful', तो किसी ने लिखा है 'ऐसे ही लगे रहो'.

दिव्यांका का अब तक का सफर

दिव्यांका ने टीवी सीरियल 'बनूं मैं तेरी दुल्हन' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इस सीरियल से उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई थी. 'ये है मोहब्बतें' सीरियल में करण पटेल के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया था. अब दिव्यांक खतरों के खिलाड़ी 11 में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ राही हैं.