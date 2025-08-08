 8 सालों तक किया डेट, अब बिग बॉस 19 में नजर आएगा टीवी का ये एक्स स्टार कपल? एक्ट्रेस ने किया रिएक्ट

बॉलीवुड स्टार सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस का 19वां सीजन बहुत जल्द आ रहा है. शो का प्रोमो भी आ चुका है और सलमान इसमें नए अंदाज में नजर आने वाले हैं. शो के प्रोमो के बाद से शो में आने वाले कंटेस्टेंट के नाम भी सामने आने लगे हैं, हालांकि अभी मेकर्स ने शो के कंटेस्टेंट्स के नाम का एलान नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें टीवी की टॉप एक्ट्रेस और 'ये है मोहब्बतें' फेम दिव्यांका त्रिपाठी अपने पूर्व बॉयफ्रेंड के साथ नजर आने वाली हैं. दिव्यांका ने इस एक्टर को आठ सालों तक डेट किया था.



बिग बॉस 19 में आएंगे दिव्यांका-शरद?

बात कर रहे हैं टीवी एक्टर शरद मल्होत्रा की जो बिग बॉस 19 में नजर आ सकते हैं. एक्टर के बिग बॉस में आने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है. सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि इस शो में दिव्यांका और शरद साथ में देखने को मिलेंगे. एक्टर को लेकर दावा किया जा रहा है कि वह इस ऑफर पर हां कह सकते हैं, लेकिन एक्ट्रेस इन खबरों को खारिज कर चुकी हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि यह गलत है और हर साल शो में कंटेस्टेंट्स को लेकर ऐसी खबर फैलती रहती हैं. आइए जानते हैं आखिर कहां शुरू हुई थी दिव्यांका और शरद की लव स्टोरी.



कहां शुरू हुई थी लव-स्टोरी?

दिव्यांका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा की जोड़ी को पॉपुलर शो बनूं में तेरी दुल्हन (2006) में देखा गया था. इस शो के दौरान दोनों एक-दूजे के नजदीक आए थे. दिव्यांका और शरद दोनों ने एक-दूजे को आठ सालों तक डेट किया और फिर इनके रास्ते अलग हो गए. इनके ब्रेकअप की खूब चर्चा हुई थी और एक्ट्रेस इस रिश्ते के टूटने से बहुत दुखी भी हुई थी. दिव्यांका और शरद दोनों ही बहुत पहले अपनी लाइफ में मूव-ऑन कर चुके हैं. दिव्यांका ने एक्टर विवेक दहिया तो शरद ने रिप्सी भाटिया से शादी रचा ली थी. दिव्यांका ने साल 2016 में और शरद ने साल 2019 में शादी की थी.