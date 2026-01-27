विज्ञापन

शाहरुख, ऐश्वर्या, प्रियंका चोपड़ा के साथ काम कर चुकी ये एक्ट्रेस, छोटे पर्दे की पॉपुलर हीरोइन अब बनी हाउसवाइफ

टीवी kr एक ऐसी फेमस एक्ट्रेस जिन्होंने बड़े पर्दे पर काम किया फिर छोटे पर्दे पर एक शो से बेहिसाब शोहरत कमाई. अब वो एक गुमनाम जिंदगी जी रही हैं.

Read Time: 3 mins
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अब पर्दे से है दूर
नई दिल्ली:

टीवी के कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने फिल्मों में भी काम किया है. हालांकि फिल्मों में काम करने के बाद कुछ सक्सेसफुल हुए तो वहीं कुछ नाकाम रहे और टीवी के सहारे ही खूब शौहरत कमाई. विक्रांत मेसी, मौनी रॉय, यामी गौतम से लेकर तमाम ऐसे सितारे है जिन्होंने टीवी की दुनिया से आगे बढ़कर बॉलीवुड की दुनिया में भी अपना हाथ आजमाया. इन्हें तो कामयाबी मिली लेकिन कुछ टीवी स्टार्स कभी कामयाब नहीं हो पाए. 

इन्हीं स्टार्स में से एक हैं छोटे पर्दे की बड़ी कलाकार दिशा वकानी यानी दया बेन. ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की लीड एक्ट्रेस में से एक रह चुकीं दिशा को लोग इनके असली नाम से जानें या ना जानें लेकिन दया बेन के नाम से इन्होंने खूब शौहरत पाई. हालांकि फिल्मों में दया बेन कुछ कमाल नहीं कर पाईं. क्या आप जानते हैं दया बेन ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुकी हैं.

किन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं दिशा वकानी?

टीवी पर आने से पहले दिशा ने फिल्मों में ही डेब्यू किया था. एक्ट्रेस ने 1997 में ‘कमसिन' से अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म फूल और आग, ऐश्वर्या राय-शाहरुख खान की फिल्म ‘देवदास', आमिर खान की फिल्म ‘मंगल पांडे', ऐश्वर्या राय की ही एक और फिल्म ‘जोधा अकबर' और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म ‘लव स्टोरी 2050' समेत कई फिल्मों में काम किया. हालांकि सभी फिल्मों में दिशा के रोल ऐसे थे कि किसी का उन पर ध्यान भी नहीं गया. दिशा और ऐशवर्या राय का एक मीम सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें वो ऐश्वर्या के कंधे पर सिर रखकर रो रही हैं.

‘तारक मेहता...' छोड़ते ही गायब हुईं दिशा

‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से खूब नाम कमाने वालीं दिशा ने पर्सनल वजहों के चलते साल 2019 में ये शो छोड़ दिया. इसके बाद कई बार ये खबरें आईं कि वो शो में वापस आ सकती हैं लेकिन ये खबरें सिर्फ खबरें ही बनकर रह गईं, ऐसा सच में कुछ नहीं हुआ. शो छोड़ने के बाद से एक्ट्रेस पूरी तरह लाइमलाइट की दुनिया से दूर हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को उन्होंने पूरी तरह प्राइवेट रखा हुआ है.

