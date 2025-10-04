'सीता' बनीं 'ठकुराइन,' दीपिका चिखलिया ने राजपूती ड्रेस में शेयर की फोटो लिखा- राजस्थान की गलियों में...

रामानंद सागर के धारावाहिक 'रामायण' में सीता का रोल निभाकर घर-घर फेमस होने वाली अदाकारा दीपिका चिखलिया आज भी टीवी सीरियल में काम कर रही हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. अब एक्ट्रेस ने अपनी छोटी सी बात से फैंस का दिल जीत लिया है. दीपिका चिखलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह अपने सीरियल के शूटिंग सेट पर दिख रही हैं. एक्ट्रेस ने पिंक और क्रीम कलर की साड़ी पहनी है और सादगी के साथ फैंस को अपने शूटिंग सेट का टूर करा रही हैं. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "इंतजार करें…आपके दरवाजे भी जल्द खुलेंगे. वीडियो में दीपिका चिखलिया के चेहरे पर वही सादगी और शांति का भाव दिख रहा है, जो रामायण के समय हुआ करता था. एक्ट्रेस की वीडियो देखकर फैंस कमेंट सेक्शन में जय मां सीता के जयकारे लगा रहे हैं.

एक्ट्रेस इन दिनों लेटेस्ट शो 'बड़ी हवेली की छोटी ठकुराइन' में दबंग ठकुराइन का रोल प्ले कर रही हैं. शो में एक्ट्रेस राजस्थानी वेशभूषा के साथ हैवी ज्वेलरी पहनकर शूट करती हैं. एक्ट्रेस का लुक वाकई रॉयल फील देने वाला है. शो साल 2024 में शुरू हुआ था और आज भी टीवी पर खूब पसंद किया जा रहा है. इससे पहले एक्ट्रेस को टीवी सीरियल 'धरतीपुत्र नंदिनी' में देखा गया था. इस सीरियल की निर्माता दीपिका थीं. यह शो टीवी पर 21 अगस्त 2023 से शुरू हुआ और 18 अक्टूबर 2024 को खत्म हो गया था.

15 साल की उम्र से फिल्मों में काम करने वाली दीपिका का फिल्मों के अलावा राजनीति से भी पुराना नाता रहा है. एक्ट्रेस ने बीजेपी की टिकट पर गुजरात के वड़ोदरा से चुनाव लड़ा था और बड़ी जीत भी दर्ज की, हालांकि बच्चों की परवरिश के लिए एक्ट्रेस ने राजनीति को अलविदा कह दिया, लेकिन चुनावी मौसम में एक्ट्रेस खुलकर हिंदुत्व और बीजेपी का सपोर्ट करती दिखती हैं. एक्ट्रेस ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरठ से जीतने वाले अरुण गोविल की जीत की बधाई दी थी. एक्ट्रेस के भी चुनाव लड़ने की खबरें आई थीं. दीपिका ने खुद यह इच्छा जाहिर की थी कि वह राजनीति में वापसी करना चाहती हैं और अच्छे राजनीतिक अप्रोच का इंतजार कर रही हैं.