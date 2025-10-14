रामायण की सीता मां के जन्मदिन पर हुईं इमोशनल, दीपिका चिखलिया ने लिखा- मुझे पता है कि आप...

रामानंद सागर की रामायण से घर-घर फेमस होने वाली अदाकारा दीपिका चिखलिया को फैंस मां सीता के रूप में जानते हैं. आज भी उन्हें उनके इसी किरदार के लिए जाना जाता है. एक्ट्रेस इन दिनों सीरियल में ठकुराइन का रोल करने के साथ-साथ फिल्मों को प्रोड्यूस भी कर रही हैं, लेकिन इसी बीच दीपिका ने अपनी स्वर्गीय मां को याद किया है और उनके जन्मदिन पर भावुक पोस्ट भी लिखा है. दीपिका चिखलिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और रोजाना कुछ न कुछ पोस्ट करती हैं. अब उन्होंने एआई की मदद से अपनी बचपन की फोटोज को आज की दीपिका से मिलवाया है और कैप्शन में अपनी मां को याद किया है.

दीपिका ने कैप्शन में लिखा, "अपने छोटे रूप से मिलना, अपने बचपन, अपने स्कूल, अपने माता-पिता, अपने भाई-बहनों की सभी यादें वापस पाना... मां... आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, मुझे पता है कि आप एक बेहतर जगह पर हैं, आपको प्यार और शांति मिले."

इससे पहले उन्होंने एआई की मदद से अपने माता-पिता की भी नई फोटो बनाई थी और पितृ पक्ष में उनकी मुक्ति की कामना की थी. फैंस भी एक्ट्रेस का पोस्ट देखकर भावुक हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बचपन में आप कितनी प्यारी लगती थीं और आज भी उतनी ही प्यारी लगती हैं. आपकी मां जहां होंगी, सुख से होंगी." जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि दीपिका चिखलिया की मां का निधन 12 सितंबर 2020 को हुआ था. मां के निधन की जानकारी खुद दीपिका ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी और दुख व्यक्त किया था.

वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका की फिल्म 'बिटिया दुर्गा माई' के ट्रेलर और पोस्टर रिलीज हो चुके हैं. इस फिल्म को प्रोड्यूस दीपिका ने किया है और फिल्म में निसार खान, श्रुति राव, नीलम पांडे और विनोद मिश्रा हैं. फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो फिल्म में श्रुति राव एक ऐसी लड़की का रोल प्ले कर रही हैं, जो दुर्गा मां की भक्त है. मां दुर्गा की भी श्रुति राव पर असीम कृपा है, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है. श्रुति राव के ससुराल वाले उनकी भक्ति का विरोध करते हैं और उनकी भक्ति को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन मां दुर्गा खुद आकर अपनी भक्त की मदद करती हैं.