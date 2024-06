बिग बॉस ओटीटी 3 में हुई धमाल के इस एक्टर की एंट्री, कर चुके हैं अक्षय कुमार से लेकर आमिर खान तक के साथ काम

ओटीटी का चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 3 इस महीने शुरू होने वाला है. इस बार शो के होस्ट सलमान खान नहीं बल्कि अनिल कपूर है. वहीं बिग बॉस ओटीटी 3 के कंटेस्टेंट्स को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. टीवी हो या ओटीटी, बिग बॉस में छोटे से लेकर बड़े पर्दे तक के कई सितारे हिस्सा ले चुके हैं. अब बिग बॉस ओटीटी 3 में बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर की एंट्री होने वाली है, जो अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अक्षय कुमार सहित कई बड़े एक्टर के साथ काम कर चुका है. इस एक्टर का नाम जावेद जाफरी है.

जावेद जाफरी बॉलीवुड के चर्चित कलाकारों में से एक हैं. बिग बॉस खबरी के अनुसार बिग बॉस ओटीटी 3 के लिए शो के मेकर्स ने जावेद जाफरी को अप्रोच किया है. हालांकि इसको लेकर बिग बॉस ओटीटी 3 के मेकर्स की ओर से किसी भी तरह के आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. कॉमेडियन जगदीप के बेटे जावेद जाफरी कई हिंदी फिल्मों और टीवी शो में नजर आ चुके हैं. उन्हें पोगो टीवी और हंगामा पर ताकेशीस कैसल और निंजा वॉरियर पर कमेंट्री करने के लिए जाना जाता है.

Breaking #BiggBossOTT3



Youtuber #AbhiAndNiyu and #JavedJafri approached for the show. Talks are still on and no final decision has been taken yet