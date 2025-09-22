नवरात्रि में मां दुर्गा के किन 9 रूपों की पूजा की जाती है? भगवान शिव से जानें...

टीवी पर भगवान पर आधारित कई शोज दिखाए गए हैं, जिसमें श्रीकृष्ण से लेकर मां दुर्गा की कहानी बताई गई है. हालांकि फैंस के दिलों में जगह बनाने वाले कुछ ही शोज हैं, जिसमें से एक 'देवों के देव...महादेव' सीरियल है. इस शो में भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी बताई गई. इसके अलावा शो के कुछ एपिसोड में मां दुर्गा के 9 रुप के बारे में भी बताया गया, जिसका एक वीडियो नवरात्रि के अवसर पर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें भगवान शिव के किरदार में एक्टर मोहित रैना मां दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें नवरात्रि में पूजा जाता है. आइए जानते हैं, इस बारे में.



जब शिवजी ने बताया मां के नौ रूपों के बारे में

पहला नाम भगवान शिव ने नव दुर्गा का पहला रूप मां शैलपुत्री है. दूसरा रूप मां ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप मां चन्द्रघण्टा, चौथा रूप मां कुष्मांडा, पांचवा रूप मां स्कंदमाता, छठा रूप मां कात्यायनी, सातवां रूप मां कालरात्रि, आठवां रूप माता महागौरी और नौवां रूप मां सिद्धिदात्री है.

जानें देवों के देव महादेव के बारे में

देवों के देव... महादेव एक धार्मिक शो था, जो 18 दिसंबर 2011 को शुरू हुआ था और 820 एपिसोड के साथ 14 दिसंबर 2014 को समाप्त हुआ. बता दे, यह शो लाइफ ओके चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हर रात टेलीकास्ट होता था. बता दें, शो की टाइमिंग बदलती रहती थी. इस शो में मोहित रैना (भगवान शिव), मौनी रॉय (देवी सती), सौरभ राज जैन (भगवान विष्णु), सोनारिका भदौरिया (पार्वती) ने मुख्य भूमिका निभाई थी.

दुर्गा का यह रूप सूर्य के भीतर करती है वास

भगवान शिव ने बताया कि दुर्गा का चौथा रूप मां कूष्मांडा सूर्य के भीतर रहती है. 10 दिशाएं इन्हीं के इर्द- गिर्द घूमती है. कूष्मांडा को "सूर्य मंडल अंतरवर्धिनी" (सूर्य मंडल में निवास करने वाली) के रूप में भी जाना जाता है और माना जाता है कि उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की और संसार को प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान की.