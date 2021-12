दीपिका सिंह ने Video शेयर कर बताया खुश रहने का पहला सीक्रेट, फैन्स बोले- बिल्कुल सही कहा

दीपिका सिंह ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दीपिका से एक शख्स बोलता है, ‘hey I love you. जिस पर एक्ट्रेस कहती हैं, ‘oh my God what a coincidence! I also love myself'. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने इसके कैप्शन में लिखा है, ‘अपने आप से प्यार खुश रहने का पहला सीक्रेट है'. दीपिका सिंह के इस पोस्ट को कुछ ही समय में 55 हजार से भी ज्यादा लाइक्स आ गए हैं. लोग इस पर अपनी जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है, ‘बिल्कुल सही कहा', तो एक अन्य यूजर ने लिखा है, ‘मैम आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है'. दीपिका के इस वीडियो पर दिल और फायर इमोजी भी लोग बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. गौरतलब है कि टीवी सीरियल ‘दीया और बाती हम' में संध्या राठी का किरदार निभाकर दीपिका घर-घर में मशहूर हो गई थीं.

