गरबा के रंग में डूबी दीपिका सिंह, 'शुभारंभ' गाने पर डांडिया सेलिब्रेशन देख फैंस बोले- OMG

नवरात्रि के मौके पर एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने लेटेस्ट वीडियो शेयर किया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. 

गरबा के रंग में डूबी दीपिका सिंह, 'शुभारंभ' गाने पर डांडिया सेलिब्रेशन देख फैंस बोले- OMG
दीपिका सिंह ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया
नई दिल्ली:

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस दीपिका सिंह अपने खूबसूरत डांस और ट्रेडिशनल लुक्स के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं. उनका हर अंदाज फैंस का दिल जीत लेता है. गुरुवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह गरबा करती नजर आ रही हैं. वीडियो की शुरुआत एक बेहद सिंपल लुक से होती है, जिसमें दीपिका ग्रीन टी-शर्ट और ब्लैक जैगिंग पहने अपने मेकअप रूम में तैयार होती नजर आती हैं. उनके हाथ में वही खूबसूरत लहंगा है, जो थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक गरबा क्वीन में बदलने वाला है. कुछ ही सेकंड में ट्रांजिशन आता है, और दीपिका का पूरा लुक बदल जाता है. वह एक शानदार येलो कलर के घेरदार लहंगे और पर्पल कलर के ब्लाउज में तैयार दिखती हैं. 

उनका ब्लाउज बेहद यूनिक है, क्योंकि इससे चुन्नी भी अटैच है, यानी एक्ट्रेस ने अलग से चुन्नी को कैरी नहीं किया. लहंगा जहां बिल्कुल सिंपल है, वहीं ब्लाउज से लटकी चुन्नी ने लोगों का ध्यान खींचा. ब्लाउज से लेकर चुन्नी तक में बारीक कढ़ाई और मिरर वर्क किया गया है. उन्होंने इस लुक के साथ ऑक्सिडाइज्ड चोकर नेकलेस, झुमके और चूड़ियां पहनी. 

इसके बाद वीडियो में वह किसी कार्यक्रम में शामिल होती नजर आती हैं, जहां वह लोगों के साथ गरबा करती दिखती हैं. वहीं, कुछ लोग उनके साथ सेल्फी लेते नजर आते हैं. इस वीडियो की खूबसूरती को और भी खास इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बना रहा है. दीपिका ने फिल्म 'काई पो चे' के मशहूर गाने 'शुभारंभ' को अपने इस वीडियो में जोड़ा है. 

इस गाने में गुजराती लोक धुनों की मिठास साफ महसूस होती है. श्रुति पाठक और दिव्या कुमार की आवाज में गाए गए गाने 'शुभारंभ' में म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है. गाने के बोल 'रंगी पर ओढ़ आई, खुशियों संग लाई' हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर रहे हैं. 
 

