Deepika Singh ने बीच समंदर में लहरों पर कूदते हुए किया डांस, बार-बार देखा जा रहा Video

दीपिका सिंह (Deepika Singh) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पाए शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, दीपिका बीच समंदर में लहरों पर कूदते हुए मजे से डांस कर रही हैं. वीडियो में उन्होंने ब्लू टॉप और व्हाइट शॉर्ट पहना हुआ है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Sunshine is the best medicine. Enjoying playing with beach water, Happy Sunday everyone'. उनके इस वीडियो पर अब तक 183 व्यूज आ चुके हैं.

दीपिका सिंह (Deepika Singh) का 'दिया और बाती हम' सीरियल से पॉपुलेरिटी का ग्राफ बढ़ा. जिसके बाद उन्होंने 2 मई साल 2014 को इस सीरियल के डायरेक्टर से शादी कर ली. दीपिका का एक बेटा भी है. एक्ट्रेस का स्क्रीन से एक लंबा ब्रेक लेने के बाद अब वे जल्द ही अपने पति द्वारा निर्देशित 'कमा के खाले' फिल्म में नजर आएंगी. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी थी.