बहन मालती को 'लेस्बियन' बुलाने पर भड़के दीपक चाहर, कुनिका को जमकर लताड़ा, कहा- वो शादीशुदा...

बिग बॉस 19 के फैमिली वीक में उस समय माहौल भावुक और मज़ेदार हो गया, जब क्रिकेटर दीपक चाहर अपनी बहन मालती चाहर से मिलने घर में आए. दोनों की मस्ती और प्यार देखकर सभी खुश थे. लेकिन मजाक के बीच एक ऐसा मुद्दा सामने आया, जिसने दीपक को अंदर ही अंदर काफी परेशान कर रखा था. असल में, घर में मौजूद कुनिका सदानंद ने एक झगड़े के दौरान मालती को 'लेस्बियन' कह दिया था. यह बात बाहर आकर दीपक को पता चली, और फैमिली वीक में उन्होंने सीधे इसी मुद्दे पर बात छेड़ दी. दीपक का कूल अंदाज़ अचानक गुस्से में बदल गया. वे बोले, 'ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. किसी को लेस्बियन या गे बोलना बहुत गलत बात है'.

दीपक ने साफ कहा कि कुनिका ने 100% यकीन के साथ मालती को गलत टैग दिया था. उन्होंने समझाया कि मालती अभी अविवाहित हैं, और ऐसे टैग से उसकी इमेज पर बुरा असर पड़ सकता है. दीपक ने कहा कि शो खत्म होने के बाद लोग ऐसी बातों को सच मान लेते हैं, इसलिए किसी की निजी जिंदगी पर फैसला सुनाना गलत है. भाई दीपक की यह बात सुन मालती भी हैरान रह गईं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके बारे में ऐसा कहा गया है. बात बढ़ने पर कुनिका ने पहले तो माना ही नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है. यहां फरहाना ने भी ताना मारा कि कुनिका ने कुछ देखा होगा, तभी ऐसा बोला होगा. इस पर मालती नाराज हो गईं.

आखिर में, काफी बहस के बाद कुनिका ने माफी तो मांग ली, लेकिन एक अजीब सफाई भी दी, 'मेरा सबसे अच्छा दोस्त लेस्बियन है, मैं होमोफोबिक नहीं हूं. मैं तो बस मीम्स की चिंता कर रही थी'. मालती ने उन्हें दोबारा रोका और साफ कहा कि वे ऐसी बातें न दोहराएं. इस एक घटना ने फैमिली वीक को भावुक के साथ-साथ विवादों से भरा बना दिया.