Bigg Boss 19: मालती चाहर के सपोर्ट में आए इंडियन क्रिकेट टीम के दिग्गज नाम, बिग बॉस में आया नया ट्विस्ट

बिग बॉस 19 जैसे-जैसे ग्रैंड फिनाले के करीब आ रहा है, मालती को कई बड़े इंडियन क्रिकेटरों का मजबूत सपोर्ट मिल रहा है. फिनाले से सिर्फ दो हफ्ते पहले कई खिलाड़ियों ने फैंस से मालती के लिए वोट करने की अपील की है.

Bigg Boss 19: मालती चाहर को इंडियन क्रिकेटर्स का मिला सपोर्ट
नई दिल्ली:

इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन और मॉडल-एक्ट्रेस मालती चाहर इन दिनों बिग बॉस 19 में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. जैसे-जैसे शो ग्रैंड फिनाले के करीब आ रहा है, मालती को कई बड़े इंडियन क्रिकेटरों का मजबूत सपोर्ट मिल रहा है. फिनाले से सिर्फ दो हफ्ते पहले कई खिलाड़ियों ने फैंस से मालती के लिए वोट करने की अपील की है. मंगलवार को सुरेश रैना, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, युजवेंद्र चहल, आवेश खान, नमन धीर, वेंकटेश अय्यर, उमरान मलिक, दीपक हुड्डा, खलील अहमद और रवि बिश्नोई जैसे कई क्रिकेटर्स ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्टर शेयर किया.

इन सभी ने पोस्टर्स में लिखा था कि मालती को फिनाले तक पहुंचाने के लिए फैन्स 5 दिनों तक हर दिन 99 वोट दें. वोटिंग रात 10:30 बजे शुरू होगी और शुक्रवार सुबह 10:00 बजे तक चलेगी. क्रिकेटर्स के इस बड़े सपोर्ट के बाद सबकी नजरें इस पर हैं कि क्या मालती चाहर फिनाले वीक तक पहुंच पाएंगी और ट्रॉफी जीतने की रेस में आगे बढ़ेगी?
 

टिकट टू फिनाले टास्क में बड़ा ट्विस्ट

लेटेस्ट प्रोमो के मुताबिक, टिकट टू फिनाले टास्क इस बार एक नए ट्विस्ट के साथ शुरू हुआ. टास्क से पहले, बिग बॉस ने बताया कि शहबाज बदेशा और मालती चाहर को छोड़कर बाकी सभी घरवाले 13 हफ्तों से लगातार गेम में हैं. इसके बाद बिग बॉस ने घरवालों को ये फैसला करने का अधिकार दिया कि क्या वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट्स को टिकट टू फिनाले टास्क में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए. वोटिंग के दौरान घर दो हिस्सों में बंट गया. अमाल, प्रणित, तान्या और गौरव ने 'हां' में वोट दिया, जबकि अशनूर और फरहाना ने कहा कि वाइल्ड कार्ड ने पूरा सफर नहीं तय किया, इसलिए उन्हें बराबर मौका नहीं मिलना चाहिए. आखिर में 4-2 की मेजॉरिटी से फैसला वाइल्ड कार्ड्स की साइड में गया.

दीपक चाहर का इमोशनल पल

फैमिली वीक के दौरान दीपक चाहर घर के अंदर अपनी बहन मालती से मिले. दीपक ने इस मुलाकात की फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिनमें दोनों को गले लगते और बात करते देखा जा सकता है. उन्होंने इन पलों को कैप्शन दिया, "इमोशनल वीक, शानदार यादें". फैंस ने इन तस्वीरों पर प्यार जताया और दीपक की तारीफ की कि वे हमेशा अपनी बहन का साथ देते हैं.



 

