विज्ञापन

इन 6 शोज ने टीवी पर किया था राज, कोई चला 22 साल तो कोई 20, लिस्ट में क्राइम,कॉमेडी से लेकर...शो तक शामिल

इस लिस्ट में 10 साल से राज कर रहे फैमिली कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है का नाम दूर-दूर तक नहीं है.

Read Time: 3 mins
Share
इन 6 शोज ने टीवी पर किया था राज, कोई चला 22 साल तो कोई 20, लिस्ट में क्राइम,कॉमेडी से लेकर...शो तक शामिल
टीवी पर राज करने वाले 6 शोज
नई दिल्ली:

ना सिर्फ सिनेमा बल्कि टीवी शो भी दर्शकों को घर-घर एंटरटेन कर रहे हैं. फैमिली से लेकर भक्ति और क्राइम-थ्रिलर से लेकर कॉमेडी तक कई शो सालों से छोटे पर्दे के दर्शकों को एंटरटेन करते आ रहे हैं. कुछ शो तो ऐसे हैं, जो 20-20 साल से लोगों के बीच पॉपुलर हैं. बात करेंगे उन छह टीवी शोज कि जो अब तक सबसे ज्यादा टाइम तक चले हैं. इन छह शोज में फैमिली, कॉमेडी, रोमांस और क्राइम-थ्रिलर शो शामिल हैं.

क्राइम पेट्रोल

क्राइम पेट्रोल टीवी की दुनिया का अब तक का  सबसे लॉन्गेस्ट शो है, जो बीते 22 सालों से चला आ रहा है. साल 2003 में इसकी शुरुआत हुई. इसमें असल क्राइम घटनाओं पर दिलचस्प एपिसोड तैयार किए जाते हैं, जो दर्शकों को खुद से चिपकाए रखते हैं.

सीआईडी

यह शो अपने किरदारों एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया और अभिजीत से जाना जाता है. यह एक कल्ट क्लासिक क्राइम इंवेस्टिगेशन शो है, जो लोगों को हंसाने का भी काम करता है. यह शो बीते 20 सालों से लोगों का मनोरंजन कर रहा है. 1998 में शुरु हुए इस शो का साल 2018  में आखिरी एपिसोड आया और अब 2024 में यह एक नए सीजन के साथ लौटा है.

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

कॉमेडी की बात करें तो वैसे टीवी की दुनिया में कई कॉमेडी शो आए, लेकिन बाजी मारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने. बीते 17 सालों से यह शो आज भी लोगों को गुदगुदा रहा है. साल 2008 में इसकी शुरुआत हुई  थी. शो के सभी किरदार, जिसमें दयाबेन और जेठालाल आदि सभी लोगों को हंसाने का काम करते हैं. इसी तरह बीते 10 सालों से चला आ रहा शो 'भाभी जी घर पर है' शामिल हैं, जो बहुत लंबा चलने वाला है.

ये रिश्ता का क्या कहलाता है
टीवी जगत में सबसे लंबा चलने वाला फैमिली ड्रामा शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' है, जो 16 सालों तक छोटे पर्दे पर छाया रहा. अक्षरा (हिना खान) और नैतिक (करण मेहता) की शादीशुदा जोड़ी ने पति-पत्नी के रिश्ते की एक अलग छवि बनाई थी, जो लोगों को बहुत पसंद आई थी. इसमें अक्षरा की सादगी और नैतिक का भोलापन लोगों को खूब भाया था.

सावधान इंडिया
क्राइम पेट्रोल की तरह सावधान इंडिया भी क्राइम से जुड़ी सच्ची घटनाओं पर बात करता है. यह शो लगातार 12 सालों तक हिट रहा. पहली बार यह साल 2012 में शुरु हुआ और इसे सुशांत सिंह और आशुतोष राणा ने होस्ट किया था. इस शो में घरेलू हिंसा, स्कैम, लड़कियों का पीछा करना, किडनैपिंग और ऑनर किलिंग जैसे अपराधों की सच्ची कहानी दिखाई जाती थी.

कुमकुम भाग्य
आखिर में रोमांटिक शो में कुमकुम भाग्य ने बाजी मारी. यह शो तकरीबन 11 साल चला और इसने कपल में प्यार की नई परिभाषा को पेश किया.शब्बीर अहलूवालिया और सृष्टि झा शो की लीड स्टारकास्ट थी, जिन्होने अभि और प्रज्ञा नामक जोड़ी का रोल प्ले किया. रोमांस से शुरु हुई इस जोड़ी की कहानी में शादी होने के बाद ऐसी अनबन आई कि आखिर तक नहीं सुलझी.






 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 longest Running Hindi Tv Shows, Longest Tv Show, Longest Running Hindi Shows, Ye Rishta Kya Kehlata Hai, CID
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com