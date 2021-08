चिंकी-मिंकी ने 'Simple Dimple' सॉन्ग पर किया जोरदार डांस, बार-बार देखा जा रहा है Video

'Simple Dimple' सॉन्ग पर डांस वीडियो किया शेयर

सुरभि-समृद्धि ने अपना ये डांस वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में दोनों बहनें 'Simple Dimple' सॉन्ग पर जोरदार डांस कर रही हैं. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Zumpak zumpak, We don't know why but we hear this'. वीडियो में दोनों ने ब्लू शॉर्ट और पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है. फैन्स को उनक ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है. वीडियो पर अब तक 77 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.

इस सीरियल में आ रही हैं नजर

बता दें कि, चिंकी मिंकी यानी सुरभि समृद्धि अभी सब टीवी के शो 'हीरो' में मुख्य भूमिका निभा रही हैं. शो में उन्हें स्वीटी और मिठी के किरदार में देखा जा सकता है. वहीं चिंकी मिंकी ने 'द कपिल शर्मा शो' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इस शो से उन्हें जबरदस्त पहचान मिली थी.