क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बिल गेट्स की एंट्री, स्मृति ईरानी के साथ नया प्रोमो वायरल, फैंस बोले- पॉवर मूव

स्टार प्लस का मशहूर शो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अपने नए सीजन के साथ फिर से टीवी स्क्रीन पर छा गया है. मजेदार कहानी और अचानक होने वाले ट्विस्ट और टर्न से भरे इस शो ने अपनी खासियत को फिर से दिखा दिया है, और दर्शकों को हर एपिसोड में अपने साथ जोड़ कर रखा है. लेकिन जब आपको लगा कि यह और शानदार नहीं हो सकता, तो आपको बता दें कि यह और भी बड़ा हो गया है. भारतीय टेलीविज़न के इतिहास के शायद सबसे अप्रत्याशित और कभी न देखे गए पलों में से एक में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक ऐसा कैमियो पेश करने वाली है जिसने दर्शकों और इंडस्ट्री के लोगों को चौंका दिया है.

हाल ही में जारी किए गए प्रोमो में टुलसी को अपने लैपटॉप पर किसी से वीडियो कॉल करते हुए दिखाया गया है, और उनसे मिलकर वह साफ़ तौर पर बहुत खुश हैं. वहीं वीडियो में टेक टाइटन और परोपकारी, बिल गेट्स नजर आ रहे हैं. इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस भी एपिसोड देखने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट एपिसोड में बिल गेट्स के फाउंडेशन का जिक्र भी किया गया था, जिसके बाद यह कंफर्म हो गया है कि स्मृति ईरानी के शो में बिल गेट्स नजर आने वाले हैं.

बता दें कि बिल गेट्स की टीवी शो में यह दूसरी उपस्थिति होगी, पहली उनकी मशहूर कैमियो ‘द बिग बैंग थ्योरी' में थी. वहीं यह भारतीय टेलीविजन के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा, जब एक ग्लोबल आइकन घरेलू डेली सोप में नजर आएगा. यह न केवल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की विशाल पहुंच को दर्शाएगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि भारतीय टेलीविजन तेजी से बदल रहा है, पारंपरिक सीमाओं को तोड़ रहा है और ग्लोबल पॉप कल्चर की चर्चाओं में शामिल हो रहा है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी के गुरुवार–शुक्रवार रात 10:30 बजे वाले एपिसोड में नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जिसकी झलक लेटेस्ट प्रोमो में मिल चुकी है. तो स्टार प्लस देखने के लिए तैयार हो जाइए.